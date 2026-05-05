Familie Maradona und Ash Pournouri gründen zwei Modehäuser im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2026

STOCKHOLM, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ash Pournouri und die Familie Maradona geben heute den Start von zwei Modehäusern bekannt, die von der preisgekrönten schwedischen Designerin Carin Wester entworfen wurden: MARADONA , eine Premium-Bekleidungsmarke, die im April 2026 auf den Markt kommt, und DIARMA , ein High-End-Modehaus, das im Juni 2026 auf den Markt kommt. Das Projekt ist das erste Mal, dass Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana und Diego Fernando Maradona gemeinsam ein kommerzielles Projekt unter dem Namen ihres Vaters genehmigen. Die Ankündigung erfolgt vierzig Jahre nach Diego Armando Maradonas WM-Sieg 1986 und im Vorfeld des Turniers 2026, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

MARADONA und DIARMA ist das erste kommerzielle Projekt, das alle fünf Kinder von Diego Maradona vereint und zum ersten Mal in der kommerziellen Geschichte der Legende ein offizielles Authentifizierungssystem einführt.

Diego Maradona ist nach wie vor eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Geschichte des Sports. MARADONA und DIARMA sind die ersten Modehäuser, die seinen Namen mit der vollen Zustimmung seiner Familie tragen. Ash Pournouri, Gründer von Electa und Architekt des Projekts, stieß bei einem Besuch in Neapel, wo Maradona in einem Maße verehrt wird, das mit religiöser Ikonographie vergleichbar ist, erstmals auf das Ausmaß des nicht genehmigten Marktes.

„In Neapel gibt es mehr Darstellungen von Maradona als von Jesus Christus. In Geschäften, Bars, Wohnzimmern, an öffentlichen Wänden. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Leider ist das kommerzielle Erbe Diegos seit langem zersplittert und ausgebeutet worden. Er hat etwas Besseres verdient. Also haben wir ein Haus gebaut, das sowohl der Legende als auch seinen Fans würdig ist."

Um die Integrität von Diego Armando Maradona und seiner Familie zu schützen, trägt jedes Stück aus beiden Häusern ein offizielles Monogrammsiegel. Dieses Emblem dient als endgültiges Echtheitsmerkmal und bietet den Fans endlich eine moralische Alternative zum unregulierten Weltmarkt. Das Monogramm erscheint auf jedem Stück aus beiden Häusern und stellt das erste systematische Mittel dar, mit dem die Verbraucher offiziell genehmigte Maradona-Produkte vom nicht genehmigten Markt unterscheiden können.