Iran, Hormus: Trump und Hegseth mit Märchen aus 1001 Nacht!

US-Kriegsminister Hegseth und General Cain haben heute vor Markteröffnung Märchen aus 1001 Nacht über Hormus und den Iran erzählt: man habe die volle Kontrolle über die Straße von Hormus, die man jederzeit wieder öffnen könne. Das Gegenteil ist der Fall: die Schiffe ziehen sich in Richtung Dubai zurück. Auffallend ist, dass die Trump-Regierung unbedingt daran festhalten will, dass es nach wie vor einen Waffenstillstand gebe - und das obwohl der Iran heute erneut die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen hat. Aber die Wall Street glaubt weiter den Trump-Narrativen und kauft Halbleiter-Aktien. Aber die Straße von Hormus bleibt unverändert geschlossen, wodurch die weltwirtschaftliche Lage weiter in Richtung Versorgungsengpässe taumelt..

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