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    Marktgeflüster

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    Iran, Hormus: Trump und Hegseth mit Märchen aus 1001 Nacht!

    Man habe die volle Kontrolle über die Straße von Hormus, die man jederzeit wieder öffnen könne. Das Gegenteil ist der Fall..

    US-Kriegsminister Hegseth und General Cain haben heute vor Markteröffnung Märchen aus 1001 Nacht über Hormus und den Iran erzählt: man habe die volle Kontrolle über die Straße von Hormus, die man jederzeit wieder öffnen könne. Das Gegenteil ist der Fall: die Schiffe ziehen sich in Richtung Dubai zurück. Auffallend ist, dass die Trump-Regierung unbedingt daran festhalten will, dass es nach wie vor einen Waffenstillstand gebe - und das obwohl der Iran heute erneut die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen hat. Aber die Wall Street glaubt weiter den Trump-Narrativen und kauft Halbleiter-Aktien. Aber die Straße von Hormus bleibt unverändert geschlossen, wodurch die weltwirtschaftliche Lage weiter in Richtung Versorgungsengpässe taumelt..

     

    Das Video "Iran, Hormus: Trump und Hegseth mit Märchen aus 1001 Nacht! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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