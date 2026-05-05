DZ BANK stuft Meta auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 830 auf 790 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Facebook-Konzern habe einen sehr guten Jahresauftakt verzeichnet, allerdings nehme der regulatorische Gegenwind in puncto Jugendschutz zu, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 517EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

