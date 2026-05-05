JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Erträge seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Versicherer bestätigt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:18 / BST
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Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 40,79EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 20:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
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