'Ganz normale' Kabinettssitzung zum Jahrestag

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant die morgige Kabinettssitzung am ersten Jahrestag der Bundesregierung als normale Arbeitssitzung. "Wir werden morgen eine ganz normale Kabinettssitzung haben mit einer ganzen Reihe von Themen, die wir morgen auch entscheiden", sagte Merz auf einer Pressekonferenz mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Luis Montenegro in Berlin. Zu Beginn werde er aber "ein paar kollegiale Worte sagen und mich für die Zusammenarbeit der letzten 12 Monate bedanken und auf die nächsten 36 Monate schauen, in denen wir noch viel Arbeit vor uns haben".

Die schwarz-rote Bundesregierung ist am Mittwoch genau ein Jahr im Amt. Am ersten Geburtstag findet turnusmäßig die Kabinettssitzung unter Leitung von Merz (CDU) im Kanzleramt statt.