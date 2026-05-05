RBC stuft Axa auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Dies sei ein insgesamt solider Zwischenbericht, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten seien ein weiterer Beleg dafür, dass der Versicherer seine Strategie erfolgreich umsetze./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 40,79EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 20:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
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