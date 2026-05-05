Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 40,79 auf Tradegate (05. Mai 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um -2,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 85,28 Mrd..

AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/+22,97 % bedeutet.