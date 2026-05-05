ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
- Jefferies behält Axa Bewertung Buy und Ziel 43 Euro
- Zwischenbericht positiv mit Volumenwachstum 6 Prozent
- Volumen stieg 6 Prozent trotz schwächerer Preistrends
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Versicherers lese sich positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies vor allem auf das Volumenwachstum von 6 Prozent trotz schwächerer Preistrends./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 40,79 auf Tradegate (05. Mai 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um -2,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 85,28 Mrd..
AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/+22,97 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 43 Euro
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Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen:
Die Franzossen verkaufe ich immer nach Beruhigung - ist politisch ähnlich stabil wie ein Emerging Markets -z.B. Brasilien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif