Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten
- Iran dementiert Angriffe, keine Raketen oder Drohnen
- Iran droht Emiraten Vergeltung bei Bodenangriffen
- Emirate meldeten Angriffe und Brände in Fudschaira
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate dementiert. Es seien in den vergangenen Tagen keinerlei Raketen oder Drohnen auf Ziele in den Emiraten abgefeuert worden, sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija laut einer Mitteilung, die der staatliche Rundfunk verbreitete.
Gleichzeitig drohte der Militärsprecher den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Golfstaat sei zu einem "Stützpunkt der Amerikaner und Zionisten" und zum "Feind der islamischen Welt" geworden. Sollten von seinem Boden aus Angriffe gegen den Iran erfolgen, würden die Angreifer dies bereuen.
Emirate meldeten Angriffe aus dem Iran
Am Dienstag hatten die Emirate den zweiten Tag in Folge Angriffe aus dem Iran gemeldet. Der Iran hatte den Golfstaat am Montag erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor rund vier Wochen wieder angegriffen. US-Präsident Donald Trump hatte die Feuerpause zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert.
Die iranischen Streitkräfte bezeichneten ihren Angriff am Montag noch als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormus. Bei dem Angriff gerieten Ölanlagen im emiratischen Hafen von Fudschaira in Brand. Trump drohte dem Iran daraufhin erneut mit der Vernichtung.
Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen südlich des Irans an der gegenüberliegenden Küste des Persischen Golfs. Dazwischen verläuft unter anderem die Straße von Hormus./arb/DP/he
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bei 120 usd geht Opi short :-)
U-Boote und Begleitschutz sind da noch nicht drin. sogar China hat U-Boote zum Schutz der eigenen Flotte was nicht in westlichen Medien bekannt ist, damit deren Schiffe nicht geentert werden.
**USA (Zentralkommando / 5. Flotte)**
* USS Gerald R. Ford (Flugzeugträger, stationiert im östlichen Mittelmeer/Rotes Meer)
* USS Abraham Lincoln (Flugzeugträger, stationiert im Arabischen Meer)
* USS George H.W. Bush (Flugzeugträger, als Verstärkung im Arabischen Meer eingetroffen)
* USS Tripoli (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, aktiv bei Boarding-Einsätzen)
* USS Boxer (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, im Zulauf zur Unterstützung)
* USS Philippine Sea (Lenkwaffenkreuzer)
* USS Gravely (Zerstörer)
* USS Mason (Zerstörer)
* USS Carney (Zerstörer)
* USS Laboon (Zerstörer)
* USS McFaul (Zerstörer)
* USS Thomas Hudner (Zerstörer)
* USS Ramage (Zerstörer)
* USS Arleigh Burke (Zerstörer)
* USS Roosevelt (Zerstörer)
**Großbritannien (Royal Navy)**
* HMS Dragon (Zerstörer der Type-45-Klasse, stationiert vor Zypern)
* HMS Diamond (Zerstörer, im Einsatz im Roten Meer)
* HMS Middleton (Minenjagdschiff, Basis in Bahrain)
* RFA Cardigan Bay (Landungsschiff der Royal Fleet Auxiliary)
**Frankreich (Marine Nationale)**
* Charles de Gaulle (Flugzeugträger, östliches Mittelmeer)
* Chevalier Paul (Luftabwehr-Zerstörer)
* FS Languedoc (Mehrzweckfregatte, Rotes Meer)
* FS Dixmude (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger)
* FS Alsace (Fregatte)
* FS Lorraine (Fregatte)
**EU-Mission Aspides und Partner (Defensive Mission)**
* ITS Federico Martinengo (Italienische Fregatte, Flaggschiff der Mission)
* HS Kimon (Griechische Fregatte, Schutzraum Zypern)
* HS Hydra (Griechische Fregatte)
* HNLMS Evertsen (Niederländische Fregatte)
* ESPS Cristóbal Colón (Spanische Fregatte)
* Fregatte Sachsen oder Hessen (Deutschland, im wechselnden Einsatz zur Luftverteidigung)
Daten anhand dem was im Netz steht. Das hier ist der größte Aufmarsch auf See seit WW 2
Nach wie vor hat Iran kleine U-Boote.