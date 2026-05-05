Sanofi Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,24 % - 05.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sanofi Aktie. Mit einer Performance von -4,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Sanofi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,24 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Sanofi ist ein globaler Pharmakonzern (Frankreich) mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe (Sanofi Pasteur) und seltene Krankheiten/Immunologie. Starke Position in Diabetes, Impfstoffen und Spezialpharma. Wichtige Konkurrenten: Pfizer, GSK, Novartis, Roche, AstraZeneca. USP: breite Impfstoff-Pipeline, starke F&E, Fokus auf Specialty Care und seltene Erkrankungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Sanofi insgesamt ein Minus von -9,50 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um -6,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sanofi eine negative Entwicklung von -11,22 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,27 % geändert.

Sanofi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,59 % 1 Monat -11,80 % 3 Monate -9,50 % 1 Jahr -24,84 %

Informationen zur Sanofi Aktie

Stand: 05.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,71 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.05.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die deutsche Pharmaindustrie warnt vor schweren Folgen für den Arznei-Standort durch das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Der Verband forschender Pharma-Unternehmen (VFA) kritisiert, die geplanten Sparvorgaben für die Branche …

So schlagen sich die Wettbewerber von Sanofi

AstraZeneca, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %.

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Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.