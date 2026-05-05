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    Sanofi Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,24 % - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die Sanofi Aktie, bisher, um -4,24 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sanofi Aktie.

    Besonders beachtet! - Sanofi Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,24 % - 05.05.2026
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Sanofi ist ein globaler Pharmakonzern (Frankreich) mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe (Sanofi Pasteur) und seltene Krankheiten/Immunologie. Starke Position in Diabetes, Impfstoffen und Spezialpharma. Wichtige Konkurrenten: Pfizer, GSK, Novartis, Roche, AstraZeneca. USP: breite Impfstoff-Pipeline, starke F&E, Fokus auf Specialty Care und seltene Erkrankungen.

    Sanofi Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sanofi Aktie. Mit einer Performance von -4,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Sanofi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,24 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Sanofi insgesamt ein Minus von -9,50 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um -6,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sanofi eine negative Entwicklung von -11,22 % erlebt.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,27 % geändert.

    Sanofi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,59 %
    1 Monat -11,80 %
    3 Monate -9,50 %
    1 Jahr -24,84 %
    Stand: 05.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Sanofi Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,71 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.05.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 05.05. - MDAX stark +2,59 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Warkens Sparpaket bedroht Arznei-Standort


    Die deutsche Pharmaindustrie warnt vor schweren Folgen für den Arznei-Standort durch das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Der Verband forschender Pharma-Unternehmen (VFA) kritisiert, die geplanten Sparvorgaben für die Branche …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Sanofi

    AstraZeneca, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %.

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    Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sanofi

    -4,58 %
    -6,59 %
    -11,80 %
    -9,50 %
    -24,84 %
    -25,06 %
    -10,19 %
    +5,59 %
    +92,91 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657
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    Verfasst von Markt Bote
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