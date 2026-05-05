JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, wobei er noch Luft nach oben sehe./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 22,61EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 20:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

