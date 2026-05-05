Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.05.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Shopify
Tagesperformance: -15,83 %
Platz 1
Performance 1M: -11,92 %
Intel
Tagesperformance: +12,80 %
Platz 2
Performance 1M: +116,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich überwiegend bullisches Sentiment zu Intel: Apple als potenzieller Foundry‑Auftragspartner, deutliche Advanced‑Packaging‑Bestellungen und KI-getriebene Nachfrage gelten als Treiber. Einige Posts nennen steigende Kursziele, andere warnen vor Übertreibungen. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht angegeben.
Qualcomm
Tagesperformance: +10,08 %
Platz 3
Performance 1M: +46,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Qualcomm gemischt: Gewinnmitnahmen um ca. 150 €, Restbestand wird gehalten (Beitrag 2,3,5). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht explizit genannt. Zahlen teils unter Erwartungen, doch der Kurs wird durch China-Nachfrage und Hyperscaler-Kunden getrieben (Beitrag 6). Letztlich positive Reaktion auf Zahlen (Beitrag 7). Insgesamt vorsichtiger Optimismus trotz moderater Kennzahlen.
Micron Technology
Tagesperformance: +10,02 %
Platz 4
Performance 1M: +69,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Gemischtes Sentiment zu Micron Technology auf wallstreetONLINE: Mehrere Beiträge warnen vor Überkauftheit und einer möglichen Abwärtskorrektur bzw. Abwärtsspirale, speziell bei negativen Meldungen. Andere berichten von Gewinnmitnahmen (teils hohe Gewinne) und von bereits erreichten 12-Monats-Zielen oder drohenden Downgrades. Kurzfristig überhitzt; Korrektur möglich. Hinweis: 14-Tage-Veränderung nicht angegeben. Langfristige Entwicklung unsicher.
Palantir
Tagesperformance: -8,47 %
Platz 5
Performance 1M: -3,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Starke Quartalszahlen, aber der Kurs zeigt Distribution statt Trendwende. In den letzten 14 Tagen Abwärtsdruck: Hoch >150, aktuell ca. 141–142 USD; Support bei 134, darunter drohen 130. Kurzfristig verstärkt Short-Gamma unter 140 die Abwärtsdynamik; erst ein Break über 140+ könnte Erholung bringen. Bewertungsdebatte: PLTR deutlich höher als Alphabet; Bodenhaftung fraglich.
PayPal
Tagesperformance: -8,37 %
Platz 6
Performance 1M: -2,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum ist PayPal-Sentiment gemischt: Einige sehen die Aktie trotz starker Zahlen unterbewertet, nennen Zukäufe (34 Mio. Aktien Q1) und Spin-off/Venmo-Verkauf als Upside. Andere warnen vor überhöhten Erwartungen und betonen Sell-on-good-news/Guidance-Enttäuschung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird diskutiert; konkreter Prozentsatz fehlt.
Lam Research
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 7
Performance 1M: +25,85 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 8
Performance 1M: +11,88 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 9
Performance 1M: +56,64 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 10
Performance 1M: -29,08 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 11
Performance 1M: +49,02 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 12
Performance 1M: +10,98 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 13
Performance 1M: +72,92 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 14
Performance 1M: +3,94 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 15
Performance 1M: +50,74 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 16
Performance 1M: -5,35 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 17
Performance 1M: +33,23 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 18
Performance 1M: +55,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullische AMD-Stimmung. Beiträge 1/3 rechnen vorbörslich mit neuem 52-Wochen-Hoch und ca. 20 % Aufschlag nach dem Quartalsbericht; aktuell ca. 3 % vom Hoch entfernt. Beitrag 2 nennt RSI >70 (überkauft). Beitrag 4 verweist auf Intel als Impuls; Beitrag 5 spricht von explosivem Breakout und zwei Kaufsignalen. 14-Tage-Verlauf ist nicht mit konkreter Zahl genannt.
Ferrovial
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 19
Performance 1M: +0,40 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 20
Performance 1M: +37,79 %
Netflix
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 21
Performance 1M: -12,43 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 22
Performance 1M: +3,46 %
Insmed
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 23
Performance 1M: -14,73 %
Apple
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 24
Performance 1M: +9,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Apple
WallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes Anleger-Sentiment zu Apple: Kurzfristig positiv durch nachbörsliche Gewinne (+11,60 USD, Beitrag 2). Fundamental bleibt Skepsis wegen unter den Erwartungen liegender iPhone-Umsätze (Beitrag 4) und daraus resultierender Reaktionssorgen. In den letzten 14 Tagen war der Trend volatil, mit kurzen Aufwärts-Impulsen, aber keine klare Richtung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Apple eingestellt.
American Electric Power
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 25
Performance 1M: +4,31 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 26
Performance 1M: +19,91 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 27
Performance 1M: +19,22 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 28
Performance 1M: -5,35 %
Intuit
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 29
Performance 1M: -3,45 %
