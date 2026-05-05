Caterpillar Aktie steigt um +3,27 % - 05.05.2026

Die Caterpillar Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,27 % auf 773,70€. Damit gewinnt die Aktie +24,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Caterpillar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 773,70€, mit einem Plus von +3,27 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Caterpillar einen Gewinn von +32,07 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +9,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Caterpillar +58,33 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,46 % 1 Monat +24,90 % 3 Monate +32,07 % 1 Jahr +172,97 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 05.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 465 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 358,92 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +2,52 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,09 %.

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Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.