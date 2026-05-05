Aktien New York
Auf Erholungskurs - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100
- US-Aktien legten nach Wochenstartverlusten zu
- Anleger Hoffnung durch starke Quartalszahlen
- Dow S&P und Nasdaq erreichten deutliche Rekorde
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran weiterhin Bestand hat. Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,73 Prozent höher bei 49.298,25 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erreichte im Handelsverlauf erneut einen Höchststand und gewann letztlich 0,81 Prozent auf 7.259,22 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der ebenfalls ein Rekordhoch erklomm, ging es am Ende um 1,31 Prozent auf 28.015,06 Punkte nach oben./edh/he
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Rückblick April
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Dividendenstatistik April 2026
Depotupdate 04/2026
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF - USD DIS
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|864
|2.036,43 €
|01.04.2026
|Ausschüttung
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|25,88
|01.04.2026
|Ausschüttung
|ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
|49,07
|01.04.2026
|Ausschüttung
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|132,52
|01.04.2026
|Ausschüttung
|VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
|26,77
|17.04.2026
|Ausschüttung
|RIO TINTO
|112,72
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|7,91
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|34,79
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CONDUIT HOLDINGS LTD
|56,53
|21.04.2026
|Ausschüttung
|NESTLE NAM. SF-,10
|109,52
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CISCO SYSTEMS DL-,001
|30,30
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,001
|8,38
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,002
|14,37
|24.04.2026
|Ausschüttung
|ING GROEP NV EO -,01
|125,12
|27.04.2026
|Ausschüttung
|BORREGAARD ASA
|130,59
Ob ich es nach Segovia (sehr schöne Gegend zum Wandern - hier spielte sich der Roman "wem die Stunde schlägt" ab) schaffe,