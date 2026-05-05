Auf Erholungskurs - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100

Rückblick April





War das Wetter im vergangenen Monat eher untypisch stabil, gab es an der Börse doch reichlich Bewegung. Als (gänzlich ungeplanter) Stabilisator meines Depots erwies sich die Verbio-Aktie, die rund zehn Prozent desselben ausmacht. Ölpreis rauf -> Verbio steigt, restliches Depot runter. Und umgekehrt. In Summe war der Monat allerdings sehr erfreulich mit etwa sechs Prozent Plus.





Zum zweiten Mal in der noch recht jungen Geschichte des Depots lagen die Einkünfte im dreistelligen Bereich - heuer bereits einen Monat früher als 2025. Das ist hauptsächlich Mercedes-Benz zu verdanken, deren Dividende diesmal eben schon im April eintrudelte. Gleichzeitig war dies die bislang höchste einzelne Dividende - aber Lang & Schwarz scharrt bereits mit den Hufen, um sich diesen Pokal zurückzuholen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif

Gegenüber dem April 2025 beträgt die Steigerung 42 Prozent, YTD liegt sie doppelt so hoch.





Bildlich sieht das über die Jahre übrigens so aus:

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Neu im Depot ist das kanadische Fintech Propel Holdings, das aktuell immerhin eine Dividendenrendite um die 4,5 Prozent bietet. Möge das den Ausfall der Dividende bei ihren Landsleuten von goeasy kompensieren... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Als Sparplan kommt Anta Sports Products hinzu. Wie viele ihrer Mitbewerber haben auch die Chinesen fünf unerfreuliche Jahre hinter sich, auch wenn der Kurs nicht ganz so übel gebeutelt wurde wie bei Nike oder Puma. Ich setze darauf, dass die Talsohle in der Branche irgendwann in den nächsten Jahren mal durchschritten wird. Einstweilen gibt es immerhin gut drei Prozent Dividende.





Der Dank geht an Agree Realty, Ahold, Alexandria, Ares Capital, BCE, A2AFCX, Constellation SW, CSL, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Itaú Unibanco, Main Street Capital, Mercedes-Benz, Merck KG, Northland Power, Rio Tinto, Safestore, Salesforce, Schaeffler, A12HUU, Sun Communities, Telekom, Wisetech Global und WP Carey.





Der Anteil von Anleihen (incl. -ETF) hat sich auf 9,9 Prozent erhöht. Irgendwann werde ich die Einkünfte daraus gesondert ausweisen, aber das hat keine Eile.



