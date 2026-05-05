Rubio
'Operation 'Gewaltiger Zorn' ist abgeschlossen'
- US-Operation 'Gewaltiger Zorn' ist beendet
- Ziele der Operation wurden nach Angaben erreicht
- Projekt Freiheit soll Straße von Hormus öffnen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Militäreinsatz gegen den Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. "Die Operation "Gewaltiger Zorn" ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt. "Diese Phase haben wir hinter uns. (...) Jetzt widmen wir uns dem "Projekt Freiheit"." Mit dieser Initiative wollen die USA die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel öffnen.
Vergangenen Freitag hatte Trump in einem Brief an den US-Kongress die Kampfhandlungen gegen den Iran für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte mehr zwischen den beiden Ländern gegeben, heißt es darin. "Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet." An diesem Tag hatten die USA die Operation "Gewaltiger Zorn" gestartet. Durch diese Interpretation des andauernden Konfliktes mit dem Iran sieht sich die US-Regierung in der Lage, auch ohne Zustimmung des Parlaments weiter im Nahen Osten aktiv sein zu können./ngu/DP/he
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bei 120 usd geht Opi short :-)
U-Boote und Begleitschutz sind da noch nicht drin. sogar China hat U-Boote zum Schutz der eigenen Flotte was nicht in westlichen Medien bekannt ist, damit deren Schiffe nicht geentert werden.
**USA (Zentralkommando / 5. Flotte)**
* USS Gerald R. Ford (Flugzeugträger, stationiert im östlichen Mittelmeer/Rotes Meer)
* USS Abraham Lincoln (Flugzeugträger, stationiert im Arabischen Meer)
* USS George H.W. Bush (Flugzeugträger, als Verstärkung im Arabischen Meer eingetroffen)
* USS Tripoli (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, aktiv bei Boarding-Einsätzen)
* USS Boxer (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, im Zulauf zur Unterstützung)
* USS Philippine Sea (Lenkwaffenkreuzer)
* USS Gravely (Zerstörer)
* USS Mason (Zerstörer)
* USS Carney (Zerstörer)
* USS Laboon (Zerstörer)
* USS McFaul (Zerstörer)
* USS Thomas Hudner (Zerstörer)
* USS Ramage (Zerstörer)
* USS Arleigh Burke (Zerstörer)
* USS Roosevelt (Zerstörer)
**Großbritannien (Royal Navy)**
* HMS Dragon (Zerstörer der Type-45-Klasse, stationiert vor Zypern)
* HMS Diamond (Zerstörer, im Einsatz im Roten Meer)
* HMS Middleton (Minenjagdschiff, Basis in Bahrain)
* RFA Cardigan Bay (Landungsschiff der Royal Fleet Auxiliary)
**Frankreich (Marine Nationale)**
* Charles de Gaulle (Flugzeugträger, östliches Mittelmeer)
* Chevalier Paul (Luftabwehr-Zerstörer)
* FS Languedoc (Mehrzweckfregatte, Rotes Meer)
* FS Dixmude (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger)
* FS Alsace (Fregatte)
* FS Lorraine (Fregatte)
**EU-Mission Aspides und Partner (Defensive Mission)**
* ITS Federico Martinengo (Italienische Fregatte, Flaggschiff der Mission)
* HS Kimon (Griechische Fregatte, Schutzraum Zypern)
* HS Hydra (Griechische Fregatte)
* HNLMS Evertsen (Niederländische Fregatte)
* ESPS Cristóbal Colón (Spanische Fregatte)
* Fregatte Sachsen oder Hessen (Deutschland, im wechselnden Einsatz zur Luftverteidigung)
Daten anhand dem was im Netz steht. Das hier ist der größte Aufmarsch auf See seit WW 2
Nach wie vor hat Iran kleine U-Boote.