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    Rubio

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    'Operation 'Gewaltiger Zorn' ist abgeschlossen'

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Operation 'Gewaltiger Zorn' ist beendet
    • Ziele der Operation wurden nach Angaben erreicht
    • Projekt Freiheit soll Straße von Hormus öffnen
    Rubio - 'Operation 'Gewaltiger Zorn' ist abgeschlossen'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Militäreinsatz gegen den Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. "Die Operation "Gewaltiger Zorn" ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt. "Diese Phase haben wir hinter uns. (...) Jetzt widmen wir uns dem "Projekt Freiheit"." Mit dieser Initiative wollen die USA die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel öffnen.

    Vergangenen Freitag hatte Trump in einem Brief an den US-Kongress die Kampfhandlungen gegen den Iran für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte mehr zwischen den beiden Ländern gegeben, heißt es darin. "Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet." An diesem Tag hatten die USA die Operation "Gewaltiger Zorn" gestartet. Durch diese Interpretation des andauernden Konfliktes mit dem Iran sieht sich die US-Regierung in der Lage, auch ohne Zustimmung des Parlaments weiter im Nahen Osten aktiv sein zu können./ngu/DP/he





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