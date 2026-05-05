USA legen UN-Resolution vor
Iran soll Angriffe stoppen
- USA und Golfstaaten entwerfen UN-Resolution
- Forderung an Iran: Angriffe, Minen und Zölle beenden
- Teheran soll Minenstandorte offenlegen und helfen
WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus haben die USA gemeinsam mit verbündeten Golfstaaten eine UN-Resolution entworfen. Darin fordern die Parteien den Iran dazu auf, von weiteren gewaltsamen Eskalationen in der Meerenge abzusehen, wie US-Außenminister Marco Rubio mitteilte. Teheran solle aufhören, Schiffe anzugreifen, die Meerenge zu verminen und Mautgebühren für eine Durchfahrt zu erheben, heißt es demnach in der Resolution.
An dem Entwurf seien Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Katar beteiligt gewesen.
"Die Islamische Republik Iran hält die Weltwirtschaft weiterhin als Geisel", sagte Rubio in der Mitteilung. Um eine sichere Schiffsdurchfahrt wieder zu ermöglichen, solle Teheran die Anzahl und die Standorte der verlegten Seeminen offenlegen und helfen, diese zu beseitigen. Zudem solle ein humanitärer Korridor eingerichtet werden. Über die Resolution solle in den kommenden Tagen abgestimmt werden.
Bereits am Montag waren Pläne für eine entsprechende Resolution bekanntgeworden. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte auf die Frage, ob man Opposition in dem mächtigsten UN-Gremium erwarte: "Wir können uns niemanden vorstellen, der der Tatsache widerspricht, dass man internationale Wasserwege nicht verminen und keine Zölle erheben darf." Der Unterschied zu einer vorangegangen und am Veto von China und Russland gescheiterten Resolution sei, dass nun eine Waffenruhe herrsche und man nicht mehr in einem "heißen Konflikt" stehe. Waltz ließ offen, wie die Forderungen durchgesetzt werden sollen./ngu/DP/he
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bei 120 usd geht Opi short :-)
U-Boote und Begleitschutz sind da noch nicht drin. sogar China hat U-Boote zum Schutz der eigenen Flotte was nicht in westlichen Medien bekannt ist, damit deren Schiffe nicht geentert werden.
**USA (Zentralkommando / 5. Flotte)**
* USS Gerald R. Ford (Flugzeugträger, stationiert im östlichen Mittelmeer/Rotes Meer)
* USS Abraham Lincoln (Flugzeugträger, stationiert im Arabischen Meer)
* USS George H.W. Bush (Flugzeugträger, als Verstärkung im Arabischen Meer eingetroffen)
* USS Tripoli (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, aktiv bei Boarding-Einsätzen)
* USS Boxer (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, im Zulauf zur Unterstützung)
* USS Philippine Sea (Lenkwaffenkreuzer)
* USS Gravely (Zerstörer)
* USS Mason (Zerstörer)
* USS Carney (Zerstörer)
* USS Laboon (Zerstörer)
* USS McFaul (Zerstörer)
* USS Thomas Hudner (Zerstörer)
* USS Ramage (Zerstörer)
* USS Arleigh Burke (Zerstörer)
* USS Roosevelt (Zerstörer)
**Großbritannien (Royal Navy)**
* HMS Dragon (Zerstörer der Type-45-Klasse, stationiert vor Zypern)
* HMS Diamond (Zerstörer, im Einsatz im Roten Meer)
* HMS Middleton (Minenjagdschiff, Basis in Bahrain)
* RFA Cardigan Bay (Landungsschiff der Royal Fleet Auxiliary)
**Frankreich (Marine Nationale)**
* Charles de Gaulle (Flugzeugträger, östliches Mittelmeer)
* Chevalier Paul (Luftabwehr-Zerstörer)
* FS Languedoc (Mehrzweckfregatte, Rotes Meer)
* FS Dixmude (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger)
* FS Alsace (Fregatte)
* FS Lorraine (Fregatte)
**EU-Mission Aspides und Partner (Defensive Mission)**
* ITS Federico Martinengo (Italienische Fregatte, Flaggschiff der Mission)
* HS Kimon (Griechische Fregatte, Schutzraum Zypern)
* HS Hydra (Griechische Fregatte)
* HNLMS Evertsen (Niederländische Fregatte)
* ESPS Cristóbal Colón (Spanische Fregatte)
* Fregatte Sachsen oder Hessen (Deutschland, im wechselnden Einsatz zur Luftverteidigung)
Daten anhand dem was im Netz steht. Das hier ist der größte Aufmarsch auf See seit WW 2
Nach wie vor hat Iran kleine U-Boote.