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    Geotab integriert Polestar-Fahrzeuge in sein OEM-Telematiknetzwerk

    Geotab integriert Polestar-Fahrzeuge in sein OEM-Telematiknetzwerk
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Flottenbetreiber in Nordamerika, Europa und APAC können jetzt direkt über MyGeotab auf Polestar-Fahrzeugdaten zugreifen – ohne zusätzliche Nachrüsthardware.

    Geotab x Polestar

    LONDON, Vereinigtes Königreich, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Anlagenverwaltung, gab heute die Integration von Polestar-Fahrzeugen in sein OEM-Telematiknetzwerk bekannt. Damit erhalten gewerbliche Flottenbetreiber vom ersten Tag an nahtlosen Zugriff auf Polestar-Daten in MyGeotab – ohne dass Nachrüsthardware installiert werden muss. Die Integration ist weltweit in Nordamerika, Europa sowie im Asien-Pazifik-Raum verfügbar und unterstützt alle Polestar-Modelle.

    Polestar Fleet Telematics wurde in Zusammenarbeit mit Geotab sowie weiteren Telematikdienstleistern entwickelt und ist direkt in MyGeotab integriert. Die Geotab-Integration ermöglicht Flottenmanagern, Polestar-Fahrzeuge zusammen mit allen anderen Marken und Modellen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zu verwalten – ohne den Einbau zusätzlicher Geräte.

    Vernetzte Fahrzeugdaten dort, wo sie am wichtigsten sind

    Durch Polestar Fleet Telematics erhalten Flottenbetreiber nahezu in Echtzeit Zugriff auf einen umfassenden Datensatz – mit Batterie- und Ladestatus von Elektrofahrzeugen, Standort, Reifeninformationen, Fahrzeugsicherheit, Wartungswarnungen sowie Klimadaten –, der direkt aus der vernetzten Fahrzeugarchitektur von Polestar in MyGeotab einfließt, ohne dass eine physische Installation erforderlich ist.

    Dank dieser umfangreichen Daten können Flottenmanager von reaktiven zu proaktiven Betriebsabläufen übergehen – Wartungsarbeiten planen, bevor es zu Ausfällen kommt, die Ladeplanung über Depots hinweg optimieren sowie die Überwachung der Fürsorgepflicht in der gesamten Flotte aufrechterhalten.

    Unterstützung der Realität gemischter Flotten in Europa

    OEM-integrierte Telematik macht die Installation von Nachrüstgeräten in Flotten mit Fahrzeugen verschiedener Hersteller überflüssig. Dies reduziert den logistischen Aufwand und unterstützt die Einhaltung von Anforderungen von Betriebsräten sowie der DSGVO – ein entscheidender Aspekt für europäische Flottenbetreiber.

    „Polestar Fleet Telematics verbindet Nachhaltigkeit mit Intelligenz und lässt sich nahtlos in Geotab integrieren, um diese Funktionen direkt in die Plattformen zu bringen, denen Flottenbetreiber vertrauen. Kontinuierliche Datentransparenz ermöglicht einen effizienteren und fundierteren Flottenbetrieb, vom Tagesgeschäft bis zur langfristigen Planung. Durch die Nutzung der in Polestar-Fahrzeuge integrierten Konnektivität können Flottenmanager intelligentere, datengestützte Entscheidungen treffen – ohne ihre Abläufe durch zusätzliche Hardware oder Komplexität zu belasten", sagte Emma Knapp, Leiterin für globale Schlüsselkunden bei Polestar.

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