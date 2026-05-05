CAI startet das nächste Kapitel mit einer Investition von JLL Partners

Diese Partnerschaft versetzt CAI in die Lage, seine globale Präsenz zu erweitern, in Technologien der nächsten Generation zu investieren und sein Dienstleistungsangebot zu verbessern, um Kunden, die in komplexen, technisch anspruchsvollen sowie stark regulierten Umgebungen arbeiten, besser zu unterstützen.

INDIANAPOLIS, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CAI, ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen in den Biowissenschaften sowie in geschäftskritischen Umgebungen dabei unterstützt, schneller betriebsbereit zu werden und betriebliche Exzellenz zu erreichen, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit JLL Partners geschlossen hat. Die in New York ansässige Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in die Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Unternehmensdienstleistungen und wird die nächste Wachstumsphase von CAI unterstützen.

„Unsere Partnerschaft mit JLL markiert einen wichtigen strategischen Meilenstein für unsere Zukunft", sagte Sheena Dempsey, Geschäftsführerin von CAI. „Seit mehr als 30 Jahren steht CAI für einen konsequenten Fokus auf Qualität und das Bekenntnis, Dinge auf die richtige Weise zu tun. Auf dieser Grundlage konnten wir in den von uns betreuten Branchen zu einem vertrauenswürdigen Partner werden. Mit Blick auf die Zukunft wird diese Partnerschaft uns helfen, unsere Wirkung zu vergrößern – indem wir geografisch expandieren, unsere Fähigkeiten bei Technologien der nächsten Generation weiterentwickeln und unseren Kunden weiterhin wirkungsstarke Ergebnisse liefern. Die Investition von JLL Partners ist ein Vertrauensbeweis sowohl in das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, als auch in das Wachstum auf einem neuen Niveau, das wir künftig erreichen können."

Vikas Mouli, geschäftsführender Leiter bei JLL Partners, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit CAI zu einem Zeitpunkt, an dem in den Biowissenschaften sowie in der modernen Fertigung erhebliche Investitionen und rasante technologische Fortschritte zu verzeichnen sind. CAI hat sich über Jahrzehnte hinweg durch beispiellose Erfahrung einen starken Ruf dafür aufgebaut, hochmoderne Einrichtungen präzise und zuverlässig in Betrieb zu nehmen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Managementteam von CAI sowie seinen talentierten Beschäftigten weltweit zusammenzuarbeiten, um das weitere Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens zu unterstützen."