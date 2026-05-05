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    Israel

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    Liefern Deutschland Kerosin

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel liefert Kerosin an Deutschland wegen Hormus
    • Bundesregierung bestätigte Angaben zunächst nicht
    • Kerosinpreis verdoppelt, Engpässe im Sommer möglich
    Israel - Liefern Deutschland Kerosin
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Zuge der Energiekrise liefert Israel eigenen Angaben zufolge Kerosin nach Deutschland. Dies geschehe auf Anfrage des deutschen Energieministeriums und wegen der "Krise in der Straße von Hormus", teilten das israelische Außenministerium und das israelische Energieministerium am Abend mit. Außenminister Gideon Saar habe bei seinem heutigen Besuch in Berlin die deutsche Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) über den Schritt informiert, hieß es in einer Erklärung. Vonseiten der Bundesregierung gab es für die Angaben zunächst keine Bestätigung.

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte jüngst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass Kerosinmangel für Deutschland kein Thema sei. Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen können. Im April hatte sich auch der Nationale Sicherheitsrat mit der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs befasst. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, die Vorräte an Kerosin seien als "für eine absehbare Zeit" ausreichend erachtet worden. Man sei sich allerdings der "angespannten Situation" bewusst und werde die Lage weiter intensiv beobachten.

    Mit dem Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, Experten warnen vor Engpässen im Sommer für Deutschland./cir/DP/he





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