Israel
Liefern Deutschland Kerosin
- Israel liefert Kerosin an Deutschland wegen Hormus
- Bundesregierung bestätigte Angaben zunächst nicht
- Kerosinpreis verdoppelt, Engpässe im Sommer möglich
BERLIN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Zuge der Energiekrise liefert Israel eigenen Angaben zufolge Kerosin nach Deutschland. Dies geschehe auf Anfrage des deutschen Energieministeriums und wegen der "Krise in der Straße von Hormus", teilten das israelische Außenministerium und das israelische Energieministerium am Abend mit. Außenminister Gideon Saar habe bei seinem heutigen Besuch in Berlin die deutsche Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) über den Schritt informiert, hieß es in einer Erklärung. Vonseiten der Bundesregierung gab es für die Angaben zunächst keine Bestätigung.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte jüngst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass Kerosinmangel für Deutschland kein Thema sei. Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen können. Im April hatte sich auch der Nationale Sicherheitsrat mit der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs befasst. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, die Vorräte an Kerosin seien als "für eine absehbare Zeit" ausreichend erachtet worden. Man sei sich allerdings der "angespannten Situation" bewusst und werde die Lage weiter intensiv beobachten.
Mit dem Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, Experten warnen vor Engpässen im Sommer für Deutschland./cir/DP/he
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bei 120 usd geht Opi short :-)
U-Boote und Begleitschutz sind da noch nicht drin. sogar China hat U-Boote zum Schutz der eigenen Flotte was nicht in westlichen Medien bekannt ist, damit deren Schiffe nicht geentert werden.
**USA (Zentralkommando / 5. Flotte)**
* USS Gerald R. Ford (Flugzeugträger, stationiert im östlichen Mittelmeer/Rotes Meer)
* USS Abraham Lincoln (Flugzeugträger, stationiert im Arabischen Meer)
* USS George H.W. Bush (Flugzeugträger, als Verstärkung im Arabischen Meer eingetroffen)
* USS Tripoli (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, aktiv bei Boarding-Einsätzen)
* USS Boxer (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, im Zulauf zur Unterstützung)
* USS Philippine Sea (Lenkwaffenkreuzer)
* USS Gravely (Zerstörer)
* USS Mason (Zerstörer)
* USS Carney (Zerstörer)
* USS Laboon (Zerstörer)
* USS McFaul (Zerstörer)
* USS Thomas Hudner (Zerstörer)
* USS Ramage (Zerstörer)
* USS Arleigh Burke (Zerstörer)
* USS Roosevelt (Zerstörer)
**Großbritannien (Royal Navy)**
* HMS Dragon (Zerstörer der Type-45-Klasse, stationiert vor Zypern)
* HMS Diamond (Zerstörer, im Einsatz im Roten Meer)
* HMS Middleton (Minenjagdschiff, Basis in Bahrain)
* RFA Cardigan Bay (Landungsschiff der Royal Fleet Auxiliary)
**Frankreich (Marine Nationale)**
* Charles de Gaulle (Flugzeugträger, östliches Mittelmeer)
* Chevalier Paul (Luftabwehr-Zerstörer)
* FS Languedoc (Mehrzweckfregatte, Rotes Meer)
* FS Dixmude (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger)
* FS Alsace (Fregatte)
* FS Lorraine (Fregatte)
**EU-Mission Aspides und Partner (Defensive Mission)**
* ITS Federico Martinengo (Italienische Fregatte, Flaggschiff der Mission)
* HS Kimon (Griechische Fregatte, Schutzraum Zypern)
* HS Hydra (Griechische Fregatte)
* HNLMS Evertsen (Niederländische Fregatte)
* ESPS Cristóbal Colón (Spanische Fregatte)
* Fregatte Sachsen oder Hessen (Deutschland, im wechselnden Einsatz zur Luftverteidigung)
Daten anhand dem was im Netz steht. Das hier ist der größte Aufmarsch auf See seit WW 2
Nach wie vor hat Iran kleine U-Boote.