Jefferies senkt DHL Group auf 'Hold' und Ziel auf 52 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 46,27 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,52 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -4,91 %/+29,67 % bedeutet.