Onco-Innovations meldet Forschungszusammenarbeit von Inka Health zur Förderung der Nachweiserzeugung in der Onkologie

Vancouver, Kanada – 5. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Inka Health Corp. („Inka Health“), die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine Forschungsvereinbarung („Vereinbarung“ oder „Projekt“ oder „Arbeit“) mit GlaxoSmithKline LLC („GSK“) aufgenommen hat. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen Inka Health und GSK zusammenzuarbeiten, um praxisorientierte datengestützte Methoden zu entwickeln, die darauf abzielen, die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus klinischen Onkologiestudien über breitere Patientenpopulationen, geografische Gebiete und Gesundheitsumgebungen hinweg zu verbessern, um die klinischen Nachweise für die Entscheidungsfindung in der Praxis relevanter zu machen.

Im Rahmen des Projekts wird Inka Health, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Onco, ihr Know-how in fortgeschrittenen Analysen, einschließlich maschinellen Lernens und kausaler Inferenzmethoden, einbringen und mit Epidmiologie- und RWE-Experten von GSK mit dem Ziel zusammenarbeiten, einen konzeptionellen und methodischen Rahmen für die Nutzung von Daten aus der Praxis zu entwickeln, um die Übertragbarkeit klinischer Studien zu fördern. Die Arbeiten umfassen voraussichtlich eine umfassende Literaturrecherche zu Methoden der Übertragbarkeit sowie die Entwicklung eines strukturierten Bewertungsrahmens und retrospektive Tests und Validierungen unter Verwendung öffentlich zugänglicher onkologischer Datensätze und Anwendungsfälle. Das Projekt soll zudem zum Verfassen gemeinsamer wissenschaftlicher Veröffentlichungen durch Mitwirkende von Inka Health und GSK dienen.

„Wir freuen uns, mit Inka Health in diesem wichtigen Bereich der Nachweiserzeugung zusammenzuarbeiten. Da sich die Nutzung von Daten aus der Praxis ständig weiterentwickelt, wächst das Interesse an Methoden, mit denen sich besser einschätzen lässt, inwieweit sich die Ergebnisse klinischer Studien auf breitere Patientengruppen und verschiedene Versorgungsumgebungen übertragen lassen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Arbeit zum laufenden wissenschaftlichen Dialog in der Onkologie beitragen und strengere Ansätze zum Verständnis der Anwendbarkeit klinischer Erkenntnisse in der Praxis fördern kann,“ so Rodrigo Refoios Camejo, Executive Director von RWE Science & Innovation bei GSK.