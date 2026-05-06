Kutcho Copper umreißt Esso West – das Bohrziel von höchster Priorität in der Nähe der Ressource für das Explorationsprogramm 2026

Vancouver, B.C., 30. April 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) („Kutcho Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, das vorrangigste Bohrziel in der Nähe der Ressource auf seinem in der Machbarkeitsphase befindlichen hochgradigen Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt (das „Projekt“) im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia hervorzuheben.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, erklärte: „Esso West ist unser spannendstes und vorrangigstes Bohrziel auf dem Projekt Kutcho. Esso West wurde durch neue ZTEM- und seismische Untersuchungen abgegrenzt, die in der Vergangenheit noch nie in diesem Zielgebiet durchgeführt wurden, und ist ein sehr aussichtsreiches geophysikalisch und geologisch eingegrenztes Zielgebiet, das sich über fast 1 km2 erstreckt. Das Zielgebiet Esso West allein birgt das Potenzial für eine erhebliche Größen- und Wertsteigerung des Projekts Kutcho.“

„Die nahegelegene Lagerstätte Esso enthält eine angedeutete Ressource von 2,6 Mio. Tonnen mit 4,4 % CuÄqR und eine vermutete Ressource von 2,1 Mio. Tonnen mit 2,15 % CuÄqR, was etwa 50 % des Wertes des gesamten Projekts Kutcho ausmacht. Das Zielgebiet Esso West weist ähnliche Merkmale hinsichtlich Mineralisierung und Gehalt wie die Lagerstätte Esso auf und hat das Potenzial, mehrere Lagerstätten vom Typ Esso zu beherbergen. Unser vollständig finanziertes Bohrprogramm 2026, dessen Beginn für Juni geplant ist, wird bis zu 7 Bohrlöcher im Zielgebiet Esso West umfassen.“

Noch nicht überprüftes VMS-Zielgebiet von höchster Priorität innerhalb von 5 km Entfernung zu definierten Ressourcen

- Der aussichtsreiche, nahezu ebene Kutcho Time Horizon erstreckt sich über mehr als 12 km in Streichrichtung und umfasst neben allen bekannten Lagerstätten des Projekts auch das Zielgebiet Esso West.

- Esso West ist ein noch nicht überprüftes ZTEM-Leitfähigkeitshoch in der Nähe der bekannten Mineralisierung.

- Seismische Reflexionsuntersuchungen über dem Zielgebiet Esso West haben detaillierte geologische Merkmale im Untergrund aufgezeigt, die positiv mit denen der Lagerstätte Esso korrelieren – was eine sehr überzeugende Bohrzielerstellung ermöglicht, wo diese Merkmale mit den ZTEM-Leitfähigkeitshoch übereinstimmen.

- Das Zielgebiet stützt sich auf geologische, magnetische und seismische Daten, die mit der hochgradigen Lagerstätte Esso abgeglichen wurden.

- Das VMS-Zielgebiet Esso West erstreckt sich über eine Fläche von fast 1 km2 – ein Gebiet, das mehr als viermal so groß ist wie die Lagerstätte Esso.

Abbildung 1: Geologisch eingegrenzte Anomalie mit hoher ZTEM-Leitfähigkeit im Kutcho Time Horizon in Draufsicht, der die bekannten Ressourcenlinsen und die Ziele in der Nähe der Ressource umfasst.

Abbildung 2: Isometrische Ansicht mit der Topografie, dem Kutcho Time Horizon, der ZTEM-Leitfähigkeit, den bekannten Ressourcen sowie den historischen und geplanten Bohrungen, Blickrichtung Südwesten.

Esso West – ein klar definiertes geophysikalisches Ziel

Esso West ist ein Bohrziel von hoher Priorität, das eine Fläche von 1.900 m in Streichrichtung und 500 m in Fallrichtung abdeckt. Es wird durch übereinstimmende ZTEM-, VTEM- und magnetische Anomalien definiert, die im Streichen und westlich der hochgradigen Lagerstätte Esso liegen.

Das Ziel wird von insgesamt fünf historischen Bohrlöchern eingerahmt, die eine Kombination aus (a) Quarz-Kristalltuffen mit mäßiger bis starker Serizit-Pyrit-Alteration, die mit den unmittelbaren Gesteinen im Hangenden der Lagerstätten Main, Sumac und Esso korrelieren, und (b) Lapillituffen mit Serizit-Pyrit-Alteration, die auf die Gesteinsabfolge im Liegenden unterhalb der drei bekannten Lagerstätten hindeuten, durchteuft haben. Allerdings hat keines dieser Bohrlöcher das Zielgebiet Esso West direkt durchteuft.

Im Jahr 2023 wurde eine seismische Reflexionsuntersuchung über dem Zielgebiet Esso West (sowie Seismiklinien zum Vergleich über der Lagerstätte Esso) durchgeführt, um die untertägige Geologie in diesem Gebiet mit geringer Bohrdichte zu erfassen. Dies ermöglichte eine 3D-Modellierung der geologischen Einheiten und der Lage des Kutcho Time Horizon, was eine hervorragende Kontrolle bei der Bohrzielerstellung bietet.

Die Kombination aus dem ZTEM-Leitfähigkeitshoch und den geologischen Indikatoren in der Lagerstätte Esso West, einschließlich ihrer Lage auf einem geologischen Grundgebirgshorst, sowie die auf der Grundlage magnetischer und seismischer Daten abgeleitete Präsenz eines charakteristischen magnetischen Gabbro-Intrusionsgangs im Hangenden, der für die Geologie der Lagerstätten Esso und Main typisch ist, machen Esso West zu einem vielversprechenden Ziel. Das Unternehmen ist vom potenziellen Ergebnis der geplanten Bohrkampagne fest überzeugt.

Abbildung 3: Isometrische Ansicht mit Morphologie des Zielgebiets Esso West, seismischen Schnitten und historischen Bohrungen, Blickrichtung Nordwesten.

Das Explorationsprogramm 2026

Das Unternehmen verfügt über alle erforderlichen Mittel für sein geplantes Bohrprogramm im Juni 2026, in dessen Rahmen es beabsichtigt, die Ziele Hamburger, Gap und Esso West abzubohren. Das gesamte Explorationsprogramm soll 9-11 Bohrlöcher (ca. 4.500-6.000 Bohrmeter) umfassen. In allen Bohrlöchern wird eine EM-Untersuchung absolviert, die die EM-Stärke bestätigen und eine Verfeinerung der Zielrichtung ermöglichen soll. Das Unternehmen plant außerdem, im Sommer 2026 Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten in vier Zielen im Frühstadium durchzuführen.

Abbildung 4: Isometrische Ansicht mit der Topografie, dem Kutcho Time Horizon, der ZTEM-Leitfähigkeit, bekannten Ressourcen sowie historischen und geplanten Bohrungen; Blickrichtung Südwesten.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Sharp, P.Eng BC (Lizenz-Nr. 47907), FAusIMM, Chief Operating Officer von Kutcho Copper Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Anmerkungen:

- Regionale und nahegelegene Explorationsziele gelten als im Frühstadium befindliche Explorationsziele, die keine Mineralressourcen im Sinne von NI 43-101 enthalten. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource für die offengelegten Ziele zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass diese Ziele als Mineralressource abgegrenzt werden.

- Die Abkürzung ZTEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic) bezieht sich auf eine geophysikalische Technik, bei der natürliche Erdströme genutzt werden, um die dreidimensionale Verteilung des scheinbaren Widerstands in Tiefen von mehr als einem Kilometer unter der Oberfläche abzubilden.

- Die Abkürzung VTEM (Versatile Time-Domain Electromagnetic) bezieht sich auf eine Technik, die sich zur Erkennung und Unterscheidung von moderaten bis ausgezeichneten Leitern eignet.

- Die elektrische Leitfähigkeit könnte auf das Vorkommen einer Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung hinweisen, aber auch auf eine Reihe anderer Möglichkeiten wie elektrisch leitfähige Schlammsteine, Alteration und eine Mineralisierung wie Pyrit.

- Historische Daten: Diese Pressemitteilung enthält historische Informationen, die vom qualifizierten Sachverständigen (QP) von Kutcho geprüft wurden. Die Überprüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch Kutcho untermauert in angemessener Weise die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen; Kutcho kann jedoch die Richtigkeit der historischen Daten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der bei der Probenahme und -analyse angewandten Verfahren, nicht direkt überprüfen. Daher sollten alle Schlussfolgerungen oder Interpretationen, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben, als zu spekulativ angesehen werden, um darauf schließen zu lassen, dass weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung von Mineralressourcen führen werden. Kutcho hält die Leser dazu an, bei der Bewertung dieser Daten und/oder Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.

- Technische Angaben: Die wesentlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Projekt Kutcho in dieser Pressemitteilung basieren, sofern nicht anders angegeben, auf den Angaben im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Kutcho Copper Project, British Columbia, Canada“ vom 8. November 2021, der am 22. Dezember 2021 veröffentlicht wurde (die „FS“ oder „Machbarkeitsstudie 2021“). Die Machbarkeitsstudie 2021 wurde in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle Offenlegungen von wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Mineralprojekten durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Offenlegungsvorschriften für Bergbaukonzessionen, die in Subpart 1300 der Regulation S-K gemäß dem United States Securities Act von 1933 („Subpart 1300“) festgelegt sind, die von der SEC erlassen wurde. Dementsprechend sind Informationen zu Minerallagerstätten aus der hierin dargelegten Machbarkeitsstudie 2021 möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die sich bei der Berichterstattung an US-Standards halten.

Über Kutcho Copper

Kutcho Copper Corp. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen, das sich auf den Ausbau und die Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. Das Unternehmen ist der sozialen Verantwortung und den höchsten Umweltstandards verpflichtet und hat vor Kurzem eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Kutcho durchgeführt und treibt das Genehmigungsverfahren voran, um zu einer positiven Bauentscheidung zu gelangen.

Vince Sorace

President & CEO, Kutcho Copper Corp.

Für weitere Informationen über Kutcho Copper Corp. senden Sie bitte eine E-Mail an info@kutcho.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.kutcho.ca. Tel: (778) 357-1249

918 – 1030 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

Kanada V6E 2Y3

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Die Kutcho Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 0,325CAD auf TSX Venture (05. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.