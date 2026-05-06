Ultima Markets feiert 10-jähriges Bestehen

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets Ltd („UM"), von der Financial Services Commission of Mauritius zugelassen und beaufsichtigt, begeht sein 10-jähriges Bestehen unter dem Motto „10 Jahre Vertrauen. Mit Blick auf morgen." Seit 2016 hat sich UM zu einem führenden weltweit tätigen Brokerunternehmen entwickelt.

UM hat durch ultraschnelle Technologie sowie strikte Einhaltung regulatorischer Vorgaben ein erstklassiges Handelsumfeld geschaffen und dazu das UM Terminal, eine KI-gestützte MT5-Lösung sowie die Mobile App eingeführt. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Zulassung durch die FSC Mauritius (2023), eine Partnerschaft mit Willis Towers Watson, die einen Schutz von Kundengeldern in Höhe von 1 Million US-Dollar bietet, der Beitritt zum UN Global Compact (2024) sowie der Erhalt von mehr als 50 Auszeichnungen bis 2026.

Langfristige Partnerschaften feiern

Zu den exklusiven Initiativen gehören:

Ultimate Trader Cup: Ein mitreißender Trading-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen können.

Ultima Loyalty Programme: Ein gestaffeltes System, das Treue in langfristige Prämien verwandelt.

Ultima Partnership Programme: Nutzen Sie 10 Jahre am Markt aufgebautes Vertrauen für dauerhafte Einnahmen.

Inter Partnership Perks: VIP-Veranstaltungen und Zugang zu Spielen über die Inter-Partnerschaft.

Die fünf „U"

Zentrale Werte für das nächste Jahrzehnt von UM:

User: Ausrichtung an den Bedürfnissen von Tradern und Abbau von Hürden.

United: Förderung des Wachstums der Community durch Lernen.

Upright: Transparentes und ethisches Handeln.

Upward: Streben nach kontinuierlicher Verbesserung von Produkten sowie Performance.

Upgrade: Weiterentwicklung der Fähigkeiten, Tools und Ergebnisse von Tradern.

Mit Blick auf morgen

Geleitet von den fünf „U" bleibt UM weiter auf morgen ausgerichtet und investiert in Innovation, Transparenz sowie globale Expansion. Aufbauend auf jüngsten Weiterentwicklungen wie Copy Trading Pro und der UM Academy verfolgt das Unternehmen das Ziel, weltweit den entscheidenden Vorteil im Handel sowie erstklassige Unterstützung zu bieten.

Informationen zu Ultima Markets

Ultima Markets Ltd ist von der Financial Services Commission of Mauritius zugelassen und beaufsichtigt und bietet sicheren, regulierten CFD-Handel. Als offizieller Regionalpartner des FC Internazionale Milano verbindet UM Fußballbegeisterung mit Handelswissen. Das Brokerunternehmen ist in mehr als 170 Ländern tätig, bietet mehr als 1000 Instrumente, wurde über 50 Mal ausgezeichnet und ist stolzer Unterstützer des UN Global Compact. Dabei richtet sich UM für verantwortungsvolles Wachstum an den Zielen für nachhaltige Entwicklung aus. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Produkte, Dienstleistungen und Initiativen werden ausschließlich von Ultima Markets Ltd angeboten. Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich; auch die hierin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen stehen ihnen nicht zur Verfügung.

Ultima Markets (UK) Limited („UM UK") ist eine eigenständige juristische Person, die von der Financial Conduct Authority („FCA") im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt wird. UM UK erhielt seine FCA-Zulassung im Jahr 2025. UM UK ist nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

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