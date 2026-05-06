FintechWerx unterzeichnet Vertrag über den Erwerb von geistigen Eigentums- und Technologiewerten zur Übernahme von High Risk Shield

Vancouver, British Columbia – 5. Mai 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 5. Mai 2026 mit 1470500 BC Ltd. (der „Verkäufer“), einer unabhängigen Partei, und TrustWerx Solutions Inc. („TrustWerx“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, einen Vertrag über den Erwerb von geistigen Eigentums- und Technologiewerten (die „Vereinbarung“) unterzeichnet hat, wonach das Unternehmen oder TrustWerx nach eigenem Ermessen alle Rechte, Titel und Anteile des Verkäufers an bestimmten Technologie- und geistigen Eigentumswerten, die als High Risk Shield („HRS“) bezeichnet werden, erwerben wird.

HRS ist eine Lösung für Geräteerkennung und Betrugsbekämpfung, die darauf ausgelegt ist, risikoreiche Nutzer, automatisierten Datenverkehr und bekannte Betrüger im digitalen Handel, im Affiliate-Marketing und in anderen risikoreichen Online-Umgebungen zu identifizieren. Anstatt sich ausschließlich auf herkömmliche Identifikatoren wie IP-Adressen, Dokumente oder oberflächliche Verifizierungsmethoden zu stützen, konzentriert sich die Technologie auf Signale auf Geräteebene, um wiederholtes und böswilliges Verhalten zu erkennen, das auch dann fortbestehen kann, wenn Nutzer versuchen, ihre Identität zu verschleiern oder zu verändern.

Es ist für den praktischen Einsatz in Verbindung mit bestehenden Betrugs- und Risikokontrollen konzipiert und ermöglicht es Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleistern, die Qualität des Datenverkehrs zu verbessern, betrugsbedingte Verluste zu reduzieren und die Risikobewertung zu optimieren, ohne dass komplexe Unternehmensintegrationen erforderlich sind.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen vereinbart, dass es bei Abschluss der Transaktion:

- einen Barbetrag in Höhe von 25.000 $ an den Verkäufer zahlt, der zuvor als erstattungsfähige Kaution vorausgezahlt wurde;

- innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss Ausgaben in Höhe von bis zu 25.000 $ für die Integration der Technologie und damit verbundene Marketingmaßnahmen tätigt;

- innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss 650.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) an den Verkäufer ausgibt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung;