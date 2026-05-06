Vernal Capital kündigt Preisgestaltung für 100 Mio. USD Börsengang an
Vernal startet mit einem 100-Millionen-USD-SPAC an der NYSE: Details zu Emission, Ticker, Struktur der Einheiten und Risiken für Investoren im Überblick.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Emissionsvolumen: 10.000.000 Einheiten zu je 10,00 USD (insgesamt 100 Mio. USD).
- Handelsaufnahme voraussichtlich ab 6. Mai 2026 an der NYSE unter dem Ticker „VECAU“; nach Trennung sollen Stammaktien/Bezugsrechte unter „VECA“ bzw. „VECAR“ gehandelt werden.
- Zusammensetzung der Einheit: je 1 Stammaktie + ein Bezugsrecht auf 1/4 einer Stammaktie bei Abschluss einer Unternehmenszusammenschluss-Transaktion.
- D. Boral Capital LLC ist alleiniger Bookrunner; Konsortialbanken haben eine 45-tägige Option auf bis zu 1.500.000 zusätzliche Einheiten (Overallotment).
- Registrierung bei der SEC am 5. Mai 2026 für wirksam erklärt; Abschluss des Angebots voraussichtlich am 7. Mai 2026, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
- Vernal ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft (SPAC) zur Durchführung von Fusionen/Übernahmen ohne branchen- oder regionsspezifische Beschränkung; Pressemitteilung enthält Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen und damit verbundene Risiken.
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