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    Diese Aktie könnte Plug Power und Nel ASA die Show stehlen! Explosive Gewinnchance bei Silver Viper: Mit 2,50 CAD Kursziel über 200 % Kursplus möglich!

    Investoren suchen derzeit händeringend nach Werten, die sowohl Sicherheit versprechen, aber am besten kombiniert auch explosives Wachstum beinhalten. Während die Ölpreise aufgrund globaler Konflikte in schwindelerregende Höhen schießen, finden sich …

    Diese Aktie könnte Plug Power und Nel ASA die Show stehlen! Explosive Gewinnchance bei Silver Viper: Mit 2,50 CAD Kursziel über 200 % Kursplus möglich!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Investoren suchen derzeit händeringend nach Werten, die sowohl Sicherheit versprechen, aber am besten kombiniert auch explosives Wachstum beinhalten. Während die Ölpreise aufgrund globaler Konflikte in schwindelerregende Höhen schießen, finden sich die Pioniere der Wasserstoffwirtschaft wie Nel ASA und Plug Power plötzlich in einer völlig neuen Dynamik wieder. Doch während diese Werte nach ihrer Bodenbildung schon nach oben gedreht haben, tut sich im Windschatten der Energiewende eine ganz andere Chance auf. Silver Viper Minerals, ein Spezialist für mexikanische Edelmetallprojekte, steht laut „Experten“ vor einem gewaltigen Kurssprung von über 200 %. Die Kombination aus einem krisenfesten Sektor, einer massiven Unterstützung im Chart und der Rückendeckung durch globale Branchenriesen könnte eine Mischung ergeben, die man in dieser Form nur selten am Markt findet. Es lohnt sich daher, den Blick über den Tellerrand der reinen Energieversorgung hinaus auf die glänzenden Silber-Schätze der Erde zu werfen.

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