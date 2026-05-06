ROHSTOFFAKTIEN JETZT KAUFEN? Standard Lithium, MP Materials, Strategic Resources Aktie im Check! Rohstoffaktien sind für ihre Kurssprünge bekannt. Bei Strategic Resources gibt es gute Gründe, warum die Aktie bald durchstarten könnte. So verfügt man mit BlackRock über ein spannendes Projekt im Bereich der kritischen Mineralien. Gemeinsam will …



