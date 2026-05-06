Trump will Einsatz für Blockade-Aufhebung aussetzen

wobiker schrieb 29.04.26, 14:03

Bei der Truppen Konzentration. Spricht das für Diplomatie oder Eskalation?

U-Boote und Begleitschutz sind da noch nicht drin. sogar China hat U-Boote zum Schutz der eigenen Flotte was nicht in westlichen Medien bekannt ist, damit deren Schiffe nicht geentert werden.



**USA (Zentralkommando / 5. Flotte)**



* USS Gerald R. Ford (Flugzeugträger, stationiert im östlichen Mittelmeer/Rotes Meer)

* USS Abraham Lincoln (Flugzeugträger, stationiert im Arabischen Meer)

* USS George H.W. Bush (Flugzeugträger, als Verstärkung im Arabischen Meer eingetroffen)

* USS Tripoli (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, aktiv bei Boarding-Einsätzen)

* USS Boxer (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, im Zulauf zur Unterstützung)

* USS Philippine Sea (Lenkwaffenkreuzer)

* USS Gravely (Zerstörer)

* USS Mason (Zerstörer)

* USS Carney (Zerstörer)

* USS Laboon (Zerstörer)

* USS McFaul (Zerstörer)

* USS Thomas Hudner (Zerstörer)

* USS Ramage (Zerstörer)

* USS Arleigh Burke (Zerstörer)

* USS Roosevelt (Zerstörer)



**Großbritannien (Royal Navy)**



* HMS Dragon (Zerstörer der Type-45-Klasse, stationiert vor Zypern)

* HMS Diamond (Zerstörer, im Einsatz im Roten Meer)

* HMS Middleton (Minenjagdschiff, Basis in Bahrain)

* RFA Cardigan Bay (Landungsschiff der Royal Fleet Auxiliary)



**Frankreich (Marine Nationale)**



* Charles de Gaulle (Flugzeugträger, östliches Mittelmeer)

* Chevalier Paul (Luftabwehr-Zerstörer)

* FS Languedoc (Mehrzweckfregatte, Rotes Meer)

* FS Dixmude (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger)

* FS Alsace (Fregatte)

* FS Lorraine (Fregatte)



**EU-Mission Aspides und Partner (Defensive Mission)**



* ITS Federico Martinengo (Italienische Fregatte, Flaggschiff der Mission)

* HS Kimon (Griechische Fregatte, Schutzraum Zypern)

* HS Hydra (Griechische Fregatte)

* HNLMS Evertsen (Niederländische Fregatte)

* ESPS Cristóbal Colón (Spanische Fregatte)

* Fregatte Sachsen oder Hessen (Deutschland, im wechselnden Einsatz zur Luftverteidigung)



Daten anhand dem was im Netz steht. Das hier ist der größte Aufmarsch auf See seit WW 2



Nach wie vor hat Iran kleine U-Boote.