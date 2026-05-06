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    Hormus

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    Trump will Einsatz für Blockade-Aufhebung aussetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump setzt Projekt Freiheit zur Hormusdurchfahrt aus
    • Während des Stopps Prüfung auf Abkommen mit Teheran
    • US-Seeblockade gegen iranische Häfen bleibt in Kraft
    Hormus - Trump will Einsatz für Blockade-Aufhebung aussetzen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will seine Initiative für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" aussetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, bleibe hingegen in vollem Umfang in Kraft./ngu/DP/zb


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