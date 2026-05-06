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    Curevac-Gründer wirft Biontech Täuschung vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoerr wirft Biontech Täuschung nach Übernahme
    • Schließung Tübingen bis Ende 2027 und 820 Jobs
    • IGBCE warnt vor massivem Schaden für Beschäftigte
    Curevac-Gründer wirft Biontech Täuschung vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TÜBINGEN/MAINZ (dpa-AFX) - Nach der Übernahme des Biotechunternehmens Curevac durch Biontech wirft Curevac-Gründer Ingmar Hoerr dem Konkurrenten Täuschung vor. Hintergrund sind die Schließungspläne von Biontech für den Standort Tübingen kurz nach der Übernahme.

    "Ich finde es total unlauter. Das ist fast schon Trickserei meiner Meinung nach, weil wir alle im guten Glauben gehandelt haben, dass die Übernahme im Sinne von Curevac sei und dadurch ein gemeinsames, starkes Unternehmen wird", sagte Hoerr der Deutschen Presse-Agentur.

    Hoerr: "Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen"

    Es war laut Hoerr vereinbart, ein gemeinsames Unternehmen zu schaffen, das sich gegenseitig befruchtet. "Und das wurde jetzt über den Haufen geschmissen. Dadurch sind alle nachweislich getäuscht worden. Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen."

    Hoerr vermutet hinter dem Vorgehen, dass Biontech Patentstreitigkeiten mit Curevac umgehen will. "Die Investoren haben sich mit Versprechungen einlullen lassen. Das könnte Biontechs Strategie von Anfang an gewesen sein."

    Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hatten im März bekanntgegeben, Biontech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute kündigten an, spätestens Ende 2026 auszuscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen, hieß es.

    Nun will das Management von Biontech mehrere Standorte schließen - darunter auch Einrichtungen von Curevac. Nach Angaben des Unternehmens sind rund 820 frühere Curevac-Beschäftigte betroffen. Der Tübinger Standort soll bis Ende 2027 aufgegeben werden.

    Die Biontech-Führung begründet die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kostensenkungen. Ebenfalls geschlossen werden sollen die Biontech-Produktionsstätten in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Stellen von den Plänen betroffen sein, hieß es aus der Zentrale in Mainz.

    Gewerkschaft vermutet Trickserei wegen Patentstreit

    Auch die Pharma- und Biotech-Gewerkschaft IGBCE kritisierte die Pläne als gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit und Frontalangriff auf die Beschäftigten. "Im Konzern haben offenbar endgültig die Rechenschieber das Regiment übernommen", sagte der Leiter des IGBCE-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland, Roland Strasser. "Aus kurzfristigem finanziellem Kalkül streichen sie radikal Produktionskapazitäten zusammen und schaden damit der Resilienz des Pharma- und Biotech-Standorts Deutschland."

    Für die Beschäftigten bei Curevac in Tübingen bedeute die Schließung ihres Standorts einen tiefen Einschnitt. "Curevac war bereits in den vergangenen Jahren durch mehrere Personalabbauprogramme stark gebeutelt", sagte Catharina Clay, Landesbezirksleiterin der IGBCE in Baden-Württemberg. "Der Kauf durch Biontech wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Schritt zur Beendigung der Patentstreitigkeiten auf Kosten der Beschäftigten."

    Weltweiter Erfolg in der Corona-Pandemie

    Das Biopharmaunternehmen Biontech entwickelt Medikamente auf mRNA-Basis gegen Krebs und andere Krankheiten. Auch Curevac forscht seit Jahren an der mRNA-Technologie. Die Tübinger galten einst neben Biontech und anderen als einer der Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs.

    Doch im Gegensatz zu Biontech, das erfolgreich war und Milliarden mit seinem Vakzin verdiente, kam es bei den Schwaben zu Problemen: Das Unternehmen zog seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen einer vergleichsweise geringen Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück, in der Folge gab es auch Patentstreitigkeiten zwischen Curevac und Biontech.

    Letztlich strichen die Tübinger Stellen und konzentrierten sich auf die Forschung. "Jetzt wird skrupellos Produktion geopfert, um die Aktionäre zu beeindrucken", so IGBCE-Vertreter Strasser. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. "Dass muss den Beschäftigten wie Hohn vorkommen."/tat/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 95,50 auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -6,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,61 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +38,22 %/+62,30 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um bevorstehende Quartalszahlen und deren Einfluss auf den Kurs, Unsicherheit wegen Führungswechsel, erwartete Pipeline‑Updates (Studien, BMS‑Kooperation, mögliche Meilensteinzahlungen) sowie die Interpretation zahlreicher Stellenausschreibungen als Zeichen für Industrialisierung und Umsatzpotenzial. Anleger sehen hohe Unsicherheit, hinterfragen Analystenschätzungen und diskutieren technische Marken und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

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