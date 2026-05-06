Group-IB wurde im ersten Gartner Magic Quadrant für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet

Group-IB wurde in der ersten Gartner-Bewertung des Marktes für Bedrohungsinformationen als einer von nur fünf „Leaders" unter 18 bewerteten Anbietern ausgezeichnet. Die auf Angreifer ausgerichtete, prädiktive Bedrohungsinformationsplattform von Group-IB bietet Unternehmen die nötige Transparenz, um Bedrohungen abzuwehren, bevor sie Schaden anrichten können.

SINGAPUR, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, ein führender Entwickler von prädiktiven Cybersicherheitstechnologien zur Ermittlung, Prävention und Bekämpfung digitaler Kriminalität, wurde im Gartner Magic Quadrant 2026 für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet Mit dieser Auszeichnung gehört Group-IB zu den nur fünf Anbietern, die im ersten Magic Quadrant, den Gartner jemals für den Markt für Bedrohungsinformationen veröffentlicht hat, den Status „Leader" erreicht haben – eine Bewertung, bei der achtzehn Anbieter hinsichtlich der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrer Umsetzungsfähigkeit beurteilt wurden.