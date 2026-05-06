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    Group-IB wurde im ersten Gartner Magic Quadrant für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet

    Group-IB wurde in der ersten Gartner-Bewertung des Marktes für Bedrohungsinformationen als einer von nur fünf „Leaders" unter 18 bewerteten Anbietern ausgezeichnet. Die auf Angreifer ausgerichtete, prädiktive Bedrohungsinformationsplattform von Group-IB bietet Unternehmen die nötige Transparenz, um Bedrohungen abzuwehren, bevor sie Schaden anrichten können.

    SINGAPUR, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, ein führender Entwickler von prädiktiven Cybersicherheitstechnologien zur Ermittlung, Prävention und Bekämpfung digitaler Kriminalität, wurde im Gartner Magic Quadrant 2026 für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet Mit dieser Auszeichnung gehört Group-IB zu den nur fünf Anbietern, die im ersten Magic Quadrant, den Gartner jemals für den Markt für Bedrohungsinformationen veröffentlicht hat, den Status „Leader" erreicht haben – eine Bewertung, bei der achtzehn Anbieter hinsichtlich der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrer Umsetzungsfähigkeit beurteilt wurden.

    Diese Auszeichnung ist ein Beleg für mehr als zwei Jahrzehnte angreiferzentrierter Forschung, den Umfang und die Ausgereiftheit der Unified Risk Platform sowie den Vorteil der prädiktiven Bedrohungsinformationen, der auf einzigartigen Quellen für Bedrohungsinformationen und 21 Jahren proprietärer Telemetrie, über 1.500 gemeinsamen Ermittlungen mit Strafverfolgungsbehörden und einer kontinuierlichen 24/7-Überwachung des Dark Webs basiert.

    Anerkennung für Innovation im Bereich prädiktiver Cyberabwehr und Unified Risk Intelligence

    In seinem Bericht „2026 Gartner Magic Quadrant für Cyberthreat-Intelligence-Technologien" hob Gartner die vertikalisierte Intelligence von Group-IB als eine der wichtigsten Stärken hervor, insbesondere die Fähigkeit der Plattform, Zugang zum Dark Web und zu geschlossenen Gruppen, die Validierung von Incident Response, proprietäre Betrugstelemetrie sowie einzigartige Funktionen wie die BGP-Bedrohungsüberwachung (Border Gateway Protocol) und das „Cyber Fraud Fusion"-Modell zu kombinieren. Diese verleihen Group-IB besondere Tiefe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation sowie im Regierungs- und Strafverfolgungssektor.

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    PR Newswire (dt.)
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    Group-IB wurde im ersten Gartner Magic Quadrant für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet Group-IB wurde in der ersten Gartner-Bewertung des Marktes für Bedrohungsinformationen als einer von nur fünf „Leaders" unter 18 bewerteten Anbietern ausgezeichnet. Die auf Angreifer ausgerichtete, prädiktive Bedrohungsinformationsplattform von …
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