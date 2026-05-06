180 % in 4 Wochen! AIXTRON und LPKF Laser zu teuer? Aspermont-Aktie zu günstig? Manchmal dauert es bei Smallcaps etwas länger, bis das Potenzial einer Aktie erkannt wird. Dies erscheint bei Aspermont der Fall zu sein und ermöglicht es Anlegern, noch frühzeitig dabei zu sein. Analysten sehen fast 200 % Kurspotenzial und die …



