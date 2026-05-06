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    180 % in 4 Wochen! AIXTRON und LPKF Laser zu teuer? Aspermont-Aktie zu günstig?

    Manchmal dauert es bei Smallcaps etwas länger, bis das Potenzial einer Aktie erkannt wird. Dies erscheint bei Aspermont der Fall zu sein und ermöglicht es Anlegern, noch frühzeitig dabei zu sein. Analysten sehen fast 200 % Kurspotenzial und die …

    180 % in 4 Wochen! AIXTRON und LPKF Laser zu teuer? Aspermont-Aktie zu günstig?
    Foto: esg-aktien.de
    Manchmal dauert es bei Smallcaps etwas länger, bis das Potenzial einer Aktie erkannt wird. Dies erscheint bei Aspermont der Fall zu sein und ermöglicht es Anlegern, noch frühzeitig dabei zu sein. Analysten sehen fast 200 % Kurspotenzial und die jüngsten Quartalszahlen bestätigen, dass die Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre realistisch sind. Mitten im Hype befinden sich derzeit LPKF Laser und AIXTRON. Die Aktien haben innerhalb von nur vier Wochen bis zu 180 % zulegen können. Damit sind die Bewertungen allerdings alles andere als niedrig. Es ist schon sehr viel zukünftiges Wachstum eingepreist. Analysten werden skeptischer.

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