Kosten von 50 Milliarden Dollar für Rechenleistung

Brockman nannte die bisher nicht öffentlich bekannte Zahl bei der Befragung durch seine Anwältin. Der Betrag illustriert, wie viel Geld KI-Firmen für Betrieb und Entwicklung ihrer Software ausgeben - während die Technologie erst noch am Anfang steht. OpenAI hat für die nächsten Jahre Investitionen von insgesamt mehr als einer Billion Dollar in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz angekündigt.

OAKLAND (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI wird allein in diesem Jahr rund 50 Milliarden Dollar (aktuell knapp 43 Milliarden Euro) für Rechenleistung ausgeben. Top-Manager Greg Brockman nannte die Zahl im Zeugenstand im Prozess zu einer Klage von Tech-Milliardär Elon Musk. Dieser war einst bei der Gründung von OpenAI dabei gewesen. Nun wirft Musk Mitgründer Sam Altman sowie Brockman vor, sie hätten entgegen ursprünglichen Verabredungen OpenAI in ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen umgewandelt und damit "eine wohltätige Organisation gestohlen". Sie weisen das zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

OpenAI wurde mit dem Ziel gegründet, im Interesse der Menschheit an Künstlicher Intelligenz zu forschen. Musk behauptet, dass unter der Aufsicht von Altman und Brockman inzwischen der gesamte Wert von OpenAI stattdessen in einem auf Gewinn ausgerichteten Teil konzentriert sei. OpenAI kontert, dass die Kontrolle weiterhin beim Non-Profit-Kern liege. Die Gründung einer zusätzlichen gewinnorientierten Firma sei notwendig gewesen, um die nötigen Milliarden-Investitionen zu stemmen.

Der Anwalt der Musk-Seite unterstellte Brockman bei der Befragung Gier und verwies unter anderem auf einen Eintrag in dessen Tagebuch, in dem dieser über einen Weg zu einem Milliardenvermögen zu sinnieren schien. Brockman seinerseits sagte, Musk habe die volle Kontrolle über den gewinnorientierten Teil von OpenAI angestrebt, weil er 80 Milliarden Dollar für den Bau einer Stadt auf dem Mars gebraucht habe.

ChatGPT ist der Chatbot, der vor über drei Jahren den aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst hatte. Inzwischen hat OpenAI starke Konkurrenz unter anderem von der KI-Firma Anthropic und Google . Musk ist ebenfalls ein Rivale mit seinem KI-Entwickler xAI./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 384,3 auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um +10,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,00 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Bil.. Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -50,04 %/+19,71 % bedeutet.



