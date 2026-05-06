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    OpenAI

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    Kosten von 50 Milliarden Dollar für Rechenleistung

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI gibt dieses Jahr knapp 43 Milliarden Euro aus
    • OpenAI kündigt Investitionen von über einer Billion an
    • Musk klagt und wirft OpenAI Gewinnorientierung vor
    OpenAI - Kosten von 50 Milliarden Dollar für Rechenleistung
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    OAKLAND (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI wird allein in diesem Jahr rund 50 Milliarden Dollar (aktuell knapp 43 Milliarden Euro) für Rechenleistung ausgeben. Top-Manager Greg Brockman nannte die Zahl im Zeugenstand im Prozess zu einer Klage von Tech-Milliardär Elon Musk. Dieser war einst bei der Gründung von OpenAI dabei gewesen. Nun wirft Musk Mitgründer Sam Altman sowie Brockman vor, sie hätten entgegen ursprünglichen Verabredungen OpenAI in ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen umgewandelt und damit "eine wohltätige Organisation gestohlen". Sie weisen das zurück.

    Brockman nannte die bisher nicht öffentlich bekannte Zahl bei der Befragung durch seine Anwältin. Der Betrag illustriert, wie viel Geld KI-Firmen für Betrieb und Entwicklung ihrer Software ausgeben - während die Technologie erst noch am Anfang steht. OpenAI hat für die nächsten Jahre Investitionen von insgesamt mehr als einer Billion Dollar in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz angekündigt.

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    OpenAI wurde mit dem Ziel gegründet, im Interesse der Menschheit an Künstlicher Intelligenz zu forschen. Musk behauptet, dass unter der Aufsicht von Altman und Brockman inzwischen der gesamte Wert von OpenAI stattdessen in einem auf Gewinn ausgerichteten Teil konzentriert sei. OpenAI kontert, dass die Kontrolle weiterhin beim Non-Profit-Kern liege. Die Gründung einer zusätzlichen gewinnorientierten Firma sei notwendig gewesen, um die nötigen Milliarden-Investitionen zu stemmen.

    Der Anwalt der Musk-Seite unterstellte Brockman bei der Befragung Gier und verwies unter anderem auf einen Eintrag in dessen Tagebuch, in dem dieser über einen Weg zu einem Milliardenvermögen zu sinnieren schien. Brockman seinerseits sagte, Musk habe die volle Kontrolle über den gewinnorientierten Teil von OpenAI angestrebt, weil er 80 Milliarden Dollar für den Bau einer Stadt auf dem Mars gebraucht habe.

    ChatGPT ist der Chatbot, der vor über drei Jahren den aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst hatte. Inzwischen hat OpenAI starke Konkurrenz unter anderem von der KI-Firma Anthropic und Google . Musk ist ebenfalls ein Rivale mit seinem KI-Entwickler xAI./so/DP/zb

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