VW größter Aktionär bei Tesla-Herausforderer Rivian
- Volkswagen größter Rivian-Aktionär mit 15,9 Prozent
- VW zahlt für JV mit Rivian bis zu 5,8 Mrd Dollar
- Zonen-Architektur bündelt Funktionen und senkt Kosten
PALO ALTO (dpa-AFX) - Volkswagen ist nun größter Einzelaktionär des Tesla-Herausforderers Rivian . Der deutsche Autobauer kommt laut einer Rivian-Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht auf einen Anteil von 15,9 Prozent. Damit überholt VW den frühen Geldgeber Amazon , der nach jüngsten Angaben noch auf eine Beteiligung von knapp 13 Prozent kommt. Der weltgrößte Online-Händler kauft bei Rivian Elektro-Lieferwagen für die Zustellung.
Die wachsende Beteiligung von Volkswagen hängt mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Elektroautobauer zusammen. Es soll unter anderem die Elektronik-Architektur von Rivian für Elektro-Modelle von VW weiterentwickeln. Volkswagen lässt sich die Zusammenarbeit bis zu 5,8 Milliarden Dollar kosten.
Ein zentraler Unterschied der bei Rivian entwickelten Architektur ist, dass sie nach Zonen im Fahrzeug statt nach Funktionen aufgebaut ist. Traditionell gibt es etwa separate Kontrolleinheiten für einzelne Aufgaben wie zum Beispiel die Temperatur-Steuerung. Im Rivian-Konzept werden die Funktionen hingegen gebündelt - so kann zum Beispiel ein Computer auf der Fahrerseite sowohl das Gaspedal als auch die Fensterheber steuern.
Die Lösung sorgt für weniger Komplexität und kürzere Kabelstränge - und drückt damit auch die Kosten. Auf Zonen-Architektur setzen auch der Elektroauto-Vorreiter Tesla und diverse chinesische Hersteller.
Rivian ist gerade dabei, ein etwas günstigeres SUV-Modell mit dem Namen R2 in den USA auf den Markt zu bringen, das die Verkäufe der Firma steigern soll. Mit seinen ersten beiden Fahrzeugen liegt Rivian bei den Verkäufen weit hinter dem Vorreiter Tesla./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 273,6 auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +11,13 %/+21,73 % bedeutet.
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Potenzial durch neue Modelle
VW setzt stark auf das neue Portfolio, um den Effekt zu maximieren:
ID. Polo & ID.3 Neo, ID Cross: Günstigere Einstiegsmodelle (wie der ID. Polo für unter 25.000 € vor Förderung) könnten den "2009-Moment" am ehesten wiederholen.
Volllektrische Modelle (BEV)
- Volkswagen:
- ID.3 (Pure, Pro, Pro S, GTX)
- ID.4 / ID.4 GTX
- ID.5 / ID.5 GTX
- ID.7 / ID.7 Tourer (inkl. GTX-Varianten)
- ID.Buzz (Pro, GTX, Cargo)
- ID. Polo: Verkaufsstart Frühjahr 2026
- ID. Cross: Kompakter E-SUV, Marktstart im Herbst 2026
- ID. Everyone: Geplantes Einstiegsmodell für 2026
- Audi:
- Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
- Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron
- Q8 e-tron / Q8 Sportback e-tron
- A6 e-tron / S6 e-tron (Sportback und Avant)
- e-tron GT / RS e-tron GT
- Škoda:
- Enyaq / Enyaq Coupé
- Elroq: Neuer kompakter E-SUV
- Epiq: Markteinführung für 2026 geplant
- CUPRA:
- Born / Born VZ
- Tavascan
- Raval: Kleinstwagen-Stromer, Start 2026
- Porsche:
- Taycan (alle Derivate)
- Macan Electric
2. Plug-in-Hybride (PHEV)
Förderfähig für Zulassungen zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2027, sofern sie entweder mindestens 80 km elektrische Reichweite besitzen oder maximal 60 g/km (CO_{2}) ausstoßen. [https://www.bundesumweltministerium.de/foerderung/fragen-und-antworten-zur-e-auto-foerderung, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/foerderung-elektroautos/]
- Volkswagen:
- Golf eHybrid & Golf GTE
- Passat eHybrid
- Tiguan eHybrid
- Tayron eHybrid
- Touareg eHybrid / Touareg R
- Caddy eHybrid
- Multivan eHybrid
- Audi (TFSI e Modelle):
- A3 Sportback TFSI e
- A5 TFSI e
- A6 TFSI e (Limousine & Avant)
- Q3 / Q3 Sportback TFSI e
- Q5 / Q5 Sportback TFSI e
- Q7 & Q8 TFSI e
- Škoda (iV Modelle):
- Octavia iV / Octavia Combi iV
- Superb iV / Superb Combi iV
- Kodiaq iV
- CUPRA & SEAT:
- CUPRA Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- CUPRA Formentor e-HYBRID
- CUPRA Terramar e-HYBRID
- SEAT Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- Porsche (E-Hybrid Modelle):
- Cayenne E-Hybrid
- Panamera E-Hybrid
Ich finde es richtig, dass der Kanzler mal klare Kante gezeigt hat. Jeder kennt doch solche unverschämten Menschen aus seinem Umfeld, sei es als Schüler oder Mitarbeiter eines Unternehmens. Wenn man immer nur klein beigibt, werden diese Menschen nur noch unverschämter und alles wird nur noch schlimmer. Aber mit verbaler Gegenwehr kann man diese Menschen schnell zur Räson bringen. Denn im Grunde handelt es sich dabei um innerlich sehr schwache Menschen.