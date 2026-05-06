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    VW größter Aktionär bei Tesla-Herausforderer Rivian

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen größter Rivian-Aktionär mit 15,9 Prozent
    • VW zahlt für JV mit Rivian bis zu 5,8 Mrd Dollar
    • Zonen-Architektur bündelt Funktionen und senkt Kosten
    VW größter Aktionär bei Tesla-Herausforderer Rivian
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PALO ALTO (dpa-AFX) - Volkswagen ist nun größter Einzelaktionär des Tesla-Herausforderers Rivian . Der deutsche Autobauer kommt laut einer Rivian-Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht auf einen Anteil von 15,9 Prozent. Damit überholt VW den frühen Geldgeber Amazon , der nach jüngsten Angaben noch auf eine Beteiligung von knapp 13 Prozent kommt. Der weltgrößte Online-Händler kauft bei Rivian Elektro-Lieferwagen für die Zustellung.

    Die wachsende Beteiligung von Volkswagen hängt mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Elektroautobauer zusammen. Es soll unter anderem die Elektronik-Architektur von Rivian für Elektro-Modelle von VW weiterentwickeln. Volkswagen lässt sich die Zusammenarbeit bis zu 5,8 Milliarden Dollar kosten.

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    Ein zentraler Unterschied der bei Rivian entwickelten Architektur ist, dass sie nach Zonen im Fahrzeug statt nach Funktionen aufgebaut ist. Traditionell gibt es etwa separate Kontrolleinheiten für einzelne Aufgaben wie zum Beispiel die Temperatur-Steuerung. Im Rivian-Konzept werden die Funktionen hingegen gebündelt - so kann zum Beispiel ein Computer auf der Fahrerseite sowohl das Gaspedal als auch die Fensterheber steuern.

    Die Lösung sorgt für weniger Komplexität und kürzere Kabelstränge - und drückt damit auch die Kosten. Auf Zonen-Architektur setzen auch der Elektroauto-Vorreiter Tesla und diverse chinesische Hersteller.

    Rivian ist gerade dabei, ein etwas günstigeres SUV-Modell mit dem Namen R2 in den USA auf den Markt zu bringen, das die Verkäufe der Firma steigern soll. Mit seinen ersten beiden Fahrzeugen liegt Rivian bei den Verkäufen weit hinter dem Vorreiter Tesla./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 273,6 auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +11,13 %/+21,73 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen neuer E‑Modelle (ID. Polo, ID.3 Neo, ID. Cross etc.) und E‑Prämien auf Zulassungen und damit auf Kurs und Bewertung der VW Vz. Diskutiert werden sichtbare Verkaufszuwächse (~16%), optimistische Kursziele (z.B. 150 €), Vergleich zu Rallye 2009, Zollrisiko gering (6–10% Effekt) sowie die 80 €‑Unterstützung als kritische Marke (Bruch großes Risiko; Unterschreiten für manche Kaufchance).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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