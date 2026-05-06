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    Irans Außenminister trifft Amtskollegen in China

    Für Sie zusammengefasst
    • Irans Außenminister Araghtschi traf Wang Yi in Peking
    • Konflikt und Waffenruhe im Iran zentrales Thema
    • China gilt als größter Abnehmer iranischen Öls
    Irans Außenminister trifft Amtskollegen in China
    Foto: Emphyrio - pixabay

    PEKING (dpa-AFX) - Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat inmitten der Spannungen mit den USA seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi getroffen. Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, tauschten sie sich in der Hauptstadt Peking aus. Staatliche iranische Medien bestätigten die Zusammenkunft.

    Worüber die Minister sprachen, wurde zunächst nicht bekannt. Der von den USA und Israel Ende Februar begonnene Iran-Krieg, in dem aktuell eine Waffenruhe gilt, dürfte jedoch ein zentrales Thema gewesen sein. China und der Iran sind wirtschaftlich enge Partner, das Land gilt unter anderem als der größte Abnehmer iranischen Öls. Peking hat das Vorgehen der USA gegen den Iran bereits mehrfach kritisiert.

    Wang und Araghtschi trafen sich gut eine Woche vor einer geplanten China-Reise von US-Präsident Donald Trump. Washington hat den Besuch angekündigt, Peking bestätigte die Visite bislang nicht./jon/DP/zb





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