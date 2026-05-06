Lufthansa berichtet über Zahlen in turbulenten Zeiten

In den Berichtszeitraum fällt der Beginn des Iran-Kriegs mit erheblichen Folgen für den internationalen Luftverkehr. Anfangs konnte Lufthansa davon profitieren, dass am Persischen Golf die Drehkreuze arabischer Airlines wie Emirates, Qatar oder Etihad geschlossen werden mussten und daher viele Umsteigeverbindungen nach Asien, Australien und Afrika wegfielen. Die Preise im verbleibenden Angebot stiegen deutlich an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Knappes und teures Kerosin, streikende Crews und eine anstehende Strukturreform: Die Deutsche Lufthansa AG legt an diesem Mittwoch (07.00 Uhr) in bewegten Zeiten ihre Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Verlauf des Konflikts kamen die Transporte von Rohöl und Kerosin durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen. Der Preis für Flugbenzin hat sich seitdem mehr als verdoppelt und Experten warnen vor Versorgungsengpässen bereits im Sommer.

Im Konflikt um verschiedene Tarifthemen haben die Piloten der Kerngesellschaft Lufthansa in den ersten drei Monaten zweimal gestreikt. Weitere Ausstände folgten im April zur 100-Jahr-Feier des Unternehmens, an denen sich auch die Flugbegleiter mit ihrer Kabinengewerkschaft UFO beteiligten. Der Konzern reagierte hart und stellte den Betrieb der Regionaltochter Cityline mit rund 30 Flugzeugen vorzeitig ein./ceb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 7,738 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,28 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,54 %/+16,31 % bedeutet.



