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    G7-Handelsminister beraten im Schatten der Iran-Krise

    Für Sie zusammengefasst
    • G7-Handelsminister beraten in Paris über Krise
    • Diskussion um US-Zollandrohungen gegen EU-Autos
    • Themen: Lieferketten, Mineralien und Onlinehandel
    G7-Handelsminister beraten im Schatten der Iran-Krise
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Überschattet von der Blockade der Straße von Hormus und neuen Zollandrohungen der USA kommen die Handelsminister der Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten (G7) am Mittwoch (08.30 Uhr) in Paris zusammen. Für Deutschland nimmt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) teil. Das Treffen steht unter dem Eindruck des Iran-Kriegs und der Auswirkungen auf die Energieversorgung und den Welthandel.

    Auf der Tagesordnung stehen die Themen industrielle Überkapazitäten, die Widerstandsfähigkeit von Wertschöpfungsketten und die Versorgung mit wichtigen Mineralien sowie die Regulierung des internationalen Online-Handels. Zu den G7-Staaten gehören Deutschland, die USA, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien.

    Diskussionsthema ist aber sicher auch die von US-Präsident Donald Trump am Freitag angedrohte Erhöhung der Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, auf 25 Prozent. Um einen neuen Handelskonflikt mit den USA abzuwenden, wollte sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic an diesem Dienstag bereits im Umfeld des G7-Treffens in Paris mit Trumps Handelsbeauftragtem Jamieson Greer treffen./evs/DP/jha





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