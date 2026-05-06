Grün-Schwarz stellt Koalitionsvertrag vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Was haben sich Grüne und CDU für die Neuauflage ihrer Zusammenarbeit in Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren vorgenommen? Am Mittwoch (12.00 Uhr) wollen die beiden Parteien diese Frage beantworten und ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Präsentiert wird der Vertrag vom designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) und CDU-Chef Manuel Hagel.

Özdemir soll am 13. Mai im baden-württembergischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Zuvor müssen noch Parteitage von Grünen und CDU dem Vertrag zustimmen.