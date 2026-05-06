Netflix-Rekordfilm zählt schon mehr als 600 Millionen Abrufe

Der Animationsfilm steht aber nach wie vor jede Woche in den Top Ten der meistgestreamten (englischsprachigen) Filme. Rechnet man alle Abrufzahlen der vergangenen 46 Wochen zusammen, kommt man inzwischen auf rund 617 Millionen Abrufe.

BERLIN (dpa-AFX) - Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" ist seit fast elf Monaten online und wird in der Netflix -Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt. Die dort festgehaltene Zahl lautet 325,1 Millionen Abrufe. In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix aber nur auf die ersten 91 Online-Tage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm war am 20. Juni 2025 veröffentlicht worden. Dabei geht es um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben): Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Popstars und Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband. Deren Jungs sind aber Dämonen, die es zu bekämpfen gilt.

Netflix unterscheidet in seinen Bestenlisten nach Filmen und Serien und unterteilt diese nach englischsprachigen und nicht-englischsprachigen Formaten - es gibt also vier Listen.

Bei der Zahl der Abrufe steht "KPop Demon Hunters" aber mit Abstand vor allen anderen Formaten, auch vor der erfolgreichsten Serie "Squid Game" (gemeint ist Staffel 1 von 2021, für sie wurden 265,2 Millionen Abrufe in den ersten 91 Tagen gezählt).

Der Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters" war Deutschlands offizieller Sommerhit 2025. Neun Wochen stand er hierzulande auf Platz eins der Single-Charts. Er ist dort nach wie vor platziert, zuletzt stand er auf Rang neun.

Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten./gth/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 87,89 auf Nasdaq (06. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,17 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 316,48 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +25,16 %/+52,46 % bedeutet.



