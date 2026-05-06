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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 6. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Quartalszahlen und Analystenkonferenzen in Europa
    • Hauptversammlungen zahlreicher Konzerne vormittags
    • US-Zahlen am Nachmittag und weltweite PMI-Daten
    TAGESVORSCHAU - Termine am 6. Mai 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 6. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen
    06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 13.30 Analystenkonferenz) 06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 Call)
    07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 Telefonkonferenz) 07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (9.30 Call)
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz
    07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen
    07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz
    07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen
    07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen
    07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 Analysten und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)
    07:30 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen
    07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen
    07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen
    07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen
    07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz
    09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung
    10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Q1-Zahlen (16.00 Analysatenkonferenz) 10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung
    10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung
    10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung
    12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen
    13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen
    15:30 GBR: GSK, Hauptversammlung
    18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen
    22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen
    22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert)
    22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen
    23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen
    PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen
    USA: Fortinet, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26
    10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 FRA: Treffen der G7-Handelsminister, Paris

    10:00 DEU: Online-Pk: Wie digital sind Deutschlands Regionen? Der Bitkom Länderindex 2026 mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst

    DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

    DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

    CHN: Chinas Außenminister Wang Yi empfängt den iranischen Außenminister in Peking

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    °

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