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    Chip-Riese

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    AMD-Aktie explodiert nachbörslich – Diese Zahlen lassen Nvidia alt aussehen!

    AMD schießt nach Börsenschluss um 16,5 Prozent nach oben. Top-Zahlen, starke Prognose und ein KI-Geschäft, das plötzlich nach mehr klingt als nur nach Nvidia-Verfolgung.

    Chip-Riese - AMD-Aktie explodiert nachbörslich – Diese Zahlen lassen Nvidia alt aussehen!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Chipkonzern erzielte im 1. Quartal einen Umsatz von 10,25 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden lediglich 9,89 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag AMD mit 1,37 US-Dollar über den Schätzungen von 1,29 US-Dollar. Noch wichtiger ist, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent gestiegen ist.

    Der eigentliche Kurstreiber ist das Rechenzentrumsgeschäft. Dort kletterten die Erlöse um 57 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Damit wird klar: AMD ist längst nicht mehr nur die ewige Nummer zwei hinter Nvidia. Der Konzern profitiert direkt vom KI-Hunger der großen Datenzentren.

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    Auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Für das zweite Quartal peilt AMD einen Umsatz von rund 11,2 Milliarden US-Dollar an. Der Markt hatte lediglich mit 10,52 Milliarden US-Dollar gerechnet. CEO Lisa Su sieht das Data-Center-Geschäft inzwischen als zentralen Treiber für Umsatz und Ergebnis. Zudem rechnet sie mit einem deutlich beschleunigten Serverwachstum, sobald AMD mehr liefern kann.

    Besonders brisant: AMD erwartet im kommenden Jahr KI-Umsätze im Data-Center-Bereich in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar. Mit "Helios" soll später in diesem Jahr ein komplettes Rack-System für KI-Rechenzentren auf den Markt kommen. Zu den Kunden sollen bereits OpenAI und Meta gehören. Damit bekommt Nvidia im wichtigsten Zukunftsmarkt einen Rivalen, den Anleger nicht mehr ignorieren können.

    Die Aktie war schon vor den Zahlen heiß gelaufen: Sie hat sich in 12 Monaten mehr als verdreifacht und ist seit Jahresbeginn um 66 Prozent gestiegen. Doch diese Zahlen liefern neues Futter für die Bullen. AMD zeigt Wachstum, Prognosestärke und KI-Fantasie zugleich.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie zeitweise um 16,5 Prozent auf 414 US-Dollar je Anteilsschein zu.

    Die große Frage lautet jetzt: Ist das erst der Anfang einer neuen KI-Rallye – oder wird AMD nach dem Kurssprung zu schnell zu teuer? Klar ist: Nach diesen Zahlen steht die Aktie wieder ganz oben auf der Watchlist.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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