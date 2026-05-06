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    Aktien Seoul

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    Leitindex Kospi auf Rekordjagd - Samsung steigt zweistellig

    Für Sie zusammengefasst
    • Kospi erreicht Rekordhoch bei rund 7400 Punkten
    • Samsung steigt um bis zu 17 Prozent auf 270000 Won
    • KI-Boom treibt Technologieaktien und Indexanstieg
    Aktien Seoul - Leitindex Kospi auf Rekordjagd - Samsung steigt zweistellig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Leitindex Kospi ist im Zuge der jüngsten Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch gestiegen. Angetrieben wurde der Index von zweistelligen Kursgewinnen beim Schwergewicht Samsung

    Der Kospi kletterte im Mittagshandel (Ortszeit) um sieben Prozent auf rund 7.400 Punkte. Damit baute der südkoreanische Leitindex sein Plus in diesem Jahr auf 75 Prozent aus. Getragen wird der Anstieg vom KI-Boom an den Börsen, der vor allem die Technologieaktien wie Samsung oder SK Hynix nach oben treibt.

    Der Iran-Krieg und der deswegen steigende Ölpreis sorgten zwischenzeitlich für Ernüchterung und drückten den Kospi zwischenzeitlich wieder auf die Marke von 5.000 Punkten. Von diesem Rückschlag hat sich der Index wieder kräftig erholt
    Neben der Samsung-Rally sorgten Zeichen für Entspannung im Iran-Krieg am Mittwoch für Käufe. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen zwischen Washington und Teheran gegeben.

    Haupttreiber am Mittwoch waren aber zweistellige Kursgewinne der Samsung-Anteile. Die Papiere kletterten um bis zu 17 Prozent auf den Rekord von 270.000 Won. Der Börsenwert des Unternehmens sprang damit über die Marke von umgerechnet einer Billion Dollar.

    Samsung-Aktien hinkten lange Zeit der US-Konkurrenz hinterher, konnten aber in den vergangenen Monaten deutlich aufholen. Seit Ende 2025 kletterte der Kurs um 120 Prozent nach oben. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Börsenwert von Samsung fast verfünffacht./fkr/DP/zb/ag

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,42 % und einem Kurs von 4.190 auf London (05. Mai 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um +14,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 820,82 Mrd..

    Samsung Electronics (Spons. GDR) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 372,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.






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