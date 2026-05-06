HENSOLDT beginnt 2026 mit Rekord-Aufträgen und steigender Profitabilität
Beeindruckendes Wachstum, Rekordaufträge und gestärkte Zukunftsaussichten: Die aktuellen Kennzahlen zeigen, wie dynamisch sich das Unternehmen weiterentwickelt.
Foto: Britta Pedersen - dpa
- Auftragseingang mehr als verdoppelt auf 1.483 Mio. EUR (Vorjahr: 701 Mio.)
- Auftragsbestand erreicht neuen Rekord von 9.801 Mio. EUR (+41% gegenüber Vorjahr)
- Umsatz steigt auf 496 Mio. EUR (+25% gegenüber Vorjahr), davon +15% im Kerngeschäft
- Bereinigtes EBITDA steigt auf 44 Mio. EUR (+46,7%); bereinigte EBITDA‑Marge verbessert auf 8,9% (Vorjahr 7,6%)
- Book-to-Bill bei 3,0x (Vorjahr 1,8x); Prognose 2026 bestätigt: Umsatz ~2.750 Mio. EUR, Book-to-Bill 1,5–2,0x, bereinigte EBITDA‑Marge 18,5–19,0%
- Übernahme von Nedinsco (März 2026) zur Absicherung von Lieferketten und Stärkung optronischer Fähigkeiten; Nedinsco: ~140 Mitarbeitende, Standorte in Venlo und Eindhoven
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 3M 2026, bei HENSOLDT ist am 06.05.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.199,01PKT (+2,80 %).
+1,73 %
+9,78 %
-1,31 %
+5,81 %
+14,13 %
+159,03 %
+483,00 %
+396,75 %
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