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    HENSOLDT beginnt 2026 mit Rekord-Aufträgen und steigender Profitabilität

    Beeindruckendes Wachstum, Rekordaufträge und gestärkte Zukunftsaussichten: Die aktuellen Kennzahlen zeigen, wie dynamisch sich das Unternehmen weiterentwickelt.

    HENSOLDT beginnt 2026 mit Rekord-Aufträgen und steigender Profitabilität
    Foto: Britta Pedersen - dpa
    • Auftragseingang mehr als verdoppelt auf 1.483 Mio. EUR (Vorjahr: 701 Mio.)
    • Auftragsbestand erreicht neuen Rekord von 9.801 Mio. EUR (+41% gegenüber Vorjahr)
    • Umsatz steigt auf 496 Mio. EUR (+25% gegenüber Vorjahr), davon +15% im Kerngeschäft
    • Bereinigtes EBITDA steigt auf 44 Mio. EUR (+46,7%); bereinigte EBITDA‑Marge verbessert auf 8,9% (Vorjahr 7,6%)
    • Book-to-Bill bei 3,0x (Vorjahr 1,8x); Prognose 2026 bestätigt: Umsatz ~2.750 Mio. EUR, Book-to-Bill 1,5–2,0x, bereinigte EBITDA‑Marge 18,5–19,0%
    • Übernahme von Nedinsco (März 2026) zur Absicherung von Lieferketten und Stärkung optronischer Fähigkeiten; Nedinsco: ~140 Mitarbeitende, Standorte in Venlo und Eindhoven

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 3M 2026, bei HENSOLDT ist am 06.05.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.199,01PKT (+2,80 %).


    HENSOLDT

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    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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