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    Redcare Pharmacy: Umsatzwachstum & 58 % EBITDA-Steigerung bis 2026

    Redcare Pharmacy startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Deutliches Umsatzplus, starkes Rx-Wachstum und verbesserte Profitabilität untermauern die ambitionierte Jahresprognose.

    Redcare Pharmacy: Umsatzwachstum & 58 % EBITDA-Steigerung bis 2026
    Foto: jarmoluk - unsplash
    • Redcare Pharmacy verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 18,4 % auf 849,5 Mio. EUR, getragen von Wachstum in Non-Rx und Rx Bereichen.
    • Der Umsatz im Non-Rx-Bereich in Deutschland stieg von 5 % im Vorquartal auf 9 % im ersten Quartal 2026, im April sogar auf rund 11 %.
    • Der Rx-Umsatz in Deutschland wächst weiterhin stark um 55,0 %, unterstützt durch eine höhere Kundenzufriedenheit im E-Rx-Bereich (NPS 76).
    • Das bereinigte EBITDA steigt um 58 % auf 14,4 Mio. EUR, die EBITDA-Marge verbessert sich auf 1,7 % (Q1 2025: 1,3 %).
    • Der Konzern bestätigt die Prognose für 2026: Umsatzsteigerung um 13-15 %, Rx-Umsatz in Deutschland über 670 Mio. EUR, Non-Rx-Wachstum von 8-10 %, EBITDA-Marge mindestens 2,5 %.
    • Die liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen liegen zum 31. März 2026 bei 135,0 Mio. EUR, nach Rückzahlung von 64,5 Mio. EUR aus Wandelanleihen.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Q1 2026, bei Redcare Pharmacy ist am 06.05.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.199,01PKT (+2,80 %).


    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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