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    Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang im Q1 auf rund 1,5 Mrd Euro verdoppelt
    • Orderbuch mit Rekordbestand von 9,8 Milliarden Euro
    • Bereinigtes EBITDA stieg um 47 Prozent auf 44 Mio Euro
    Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Prognose bestätigt
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungsboom hat Hensoldt einen starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal habe sich der Auftragseingang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte MDax notierte Radar-Spezialist am Mittwoch mit. Damit sitzt Hensoldt auf einem Auftragsbestand von 9,8 Milliarden Euro - so voll war das Orderbuch noch nie.

    Der Umsatz des Rüstungszulieferer stieg um mehr als ein Viertel auf 496 Millionen Euro, hier hatten Analysten im Schnitt aber noch etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte um knapp 47 Prozent auf 44 Millionen Euro nach oben, was den Erwartungen der Experten entsprach. Die entsprechende Marge legte damit von zuvor 7,6 Prozent auf 8,9 Prozent zu.

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    Haupttreiber waren neue Aufträge der Bundeswehr zur Ausstattung der Panzermodelle Puma und Schakal. Hinzu kamen Vertragserweiterungen für Radare des Kampfflugzeugs Eurofighter. Neben der größten Sparte rund um Sensoren entwickelte sich vor allem das Segment Optronics blendend. Hier hatte Hensoldt bereits im März die Übernahme des niederländischen Spezialisten Nedinsco angekündigt. Mit dem Kauf will der Rüstungszulieferer kritische Lieferketten absichern, technologische Fähigkeiten stärken und den Ausbau der Produktion unterstützen.

    Auf Basis der Quartalszahlen bestätigte Hensoldt seine Jahresziele und verwies auf eine "unverändert konservative Planung". 2026 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 2,75 Milliarden Euro ansteigen. Analysten haben im Schnitt 2,77 Milliarden Euro auf dem Zettel. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 2,46 Milliarden Euro.

    Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll 2026 auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Hier trauen die Fachleute Hensoldt das obere Ende dieser Spanne zu, nachdem 2025 noch 18,4 Prozent zu Buche standen./niw/tav/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 31.306 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +12,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,39 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +3,47 %/+15,64 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der HENSOLDT-Aktie: Diskussionen zu Analystenzielen (u.a. Ziel 85 €, kurzfristig >30% Prognosen), einem als robust beschriebenen Auftragsbuch von >9 Mrd. €, Zielumsatz 6 Mrd. bis 2030, Kapazitätsaufbau/Personalaufstockung, geopolitische Nachfragetreiber, Sorgen wegen Dual‑Use/China‑Risiken sowie Kritik an Analystenbewertungen und Kursvolatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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