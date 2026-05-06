Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Prognose bestätigt
- Auftragseingang im Q1 auf rund 1,5 Mrd Euro verdoppelt
- Orderbuch mit Rekordbestand von 9,8 Milliarden Euro
- Bereinigtes EBITDA stieg um 47 Prozent auf 44 Mio Euro
TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungsboom hat Hensoldt einen starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal habe sich der Auftragseingang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte MDax notierte Radar-Spezialist am Mittwoch mit. Damit sitzt Hensoldt auf einem Auftragsbestand von 9,8 Milliarden Euro - so voll war das Orderbuch noch nie.
Der Umsatz des Rüstungszulieferer stieg um mehr als ein Viertel auf 496 Millionen Euro, hier hatten Analysten im Schnitt aber noch etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte um knapp 47 Prozent auf 44 Millionen Euro nach oben, was den Erwartungen der Experten entsprach. Die entsprechende Marge legte damit von zuvor 7,6 Prozent auf 8,9 Prozent zu.
Haupttreiber waren neue Aufträge der Bundeswehr zur Ausstattung der Panzermodelle Puma und Schakal. Hinzu kamen Vertragserweiterungen für Radare des Kampfflugzeugs Eurofighter. Neben der größten Sparte rund um Sensoren entwickelte sich vor allem das Segment Optronics blendend. Hier hatte Hensoldt bereits im März die Übernahme des niederländischen Spezialisten Nedinsco angekündigt. Mit dem Kauf will der Rüstungszulieferer kritische Lieferketten absichern, technologische Fähigkeiten stärken und den Ausbau der Produktion unterstützen.
Auf Basis der Quartalszahlen bestätigte Hensoldt seine Jahresziele und verwies auf eine "unverändert konservative Planung". 2026 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 2,75 Milliarden Euro ansteigen. Analysten haben im Schnitt 2,77 Milliarden Euro auf dem Zettel. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 2,46 Milliarden Euro.
Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll 2026 auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Hier trauen die Fachleute Hensoldt das obere Ende dieser Spanne zu, nachdem 2025 noch 18,4 Prozent zu Buche standen./niw/tav/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 31.306 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +12,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,39 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +3,47 %/+15,64 % bedeutet.
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https://www.boerse-express.com/news/articles/hensoldt-aktie-ziel-85-899414
"Das deutsche Sensorhaus Hensoldt hat in der Ukraine ein Innovationszentrum eröffnet. Mit dem neuen Zentrum hat schafft Hensoldt daher eine dauerhafte lokale Anlaufstelle – nah an den Anwendern, nah an den operativen Realitäten.
Der Mitteilung von Hensoldt am 31. März zufolge liegt ein Schwerpunkt auf der Koordination von Services und Training. Ziel sei es, vorhandene Fähigkeiten vor Ort gezielt zu stärken und ukrainische Partner in die Lage zu versetzen, Systeme eigenständig zu betreiben, zu warten und schnell wieder verfügbar zu machen. Dafür bündele das Unternehmen Trainingsangebote, strukturiere Serviceprozesse und sorge dafür, dass Know-how dort ankommt, wo es unmittelbar benötigt wird.
„Verfügbarkeit entscheidet“, sagt Hensoldt-CEO Oliver Dörre. „Es geht nicht nur darum, Systeme zu liefern. Es geht darum, sie im Einsatz zu halten. Dafür braucht es lokale Kompetenz, klare Prozesse und enge Abstimmung.“