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    DAX-FLASH

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    Erholung geht weiter in Richtung 24.500 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax am Morgen 0,6 Prozent höher bei 24.542 Punkten
    • Dax überwand 200er und 100er Durchschnittslinien
    • Widerstandszone bis zum Aprilhoch bei 24.800 Punkten
    DAX-FLASH - Erholung geht weiter in Richtung 24.500 Punkte
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zur Wochenmitte an den starken Dienstag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,6 Prozent höher auf 24.542 Punkte.

    Tags zuvor hatte der Dax seine einfache 200- und dann auch die 100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts. Richtig Fahrt aufnehmen könnte der Dax nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten reicht.

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    In den USA hatten der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 weitere Rekordstände erreicht, letzterer allerdings nur knapp. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied.

    Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch./ag/stk




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