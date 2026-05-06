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    Basler AG Starts 2026 with Record Growth in Orders, Revenue & Earnings

    Momentum accelerated sharply in Q1 2026, with orders, revenues, earnings and cash flow all surging, prompting management to lift its full‑year guidance.

    Basler AG Starts 2026 with Record Growth in Orders, Revenue & Earnings
    Foto: Basler AG
    • Incoming orders surged to €85.6 million in Q1 2026, up 64% from €52.1 million year‑on‑year.
    • Revenues rose to €77.3 million in Q1 2026, an increase of 30% versus €59.5 million a year earlier.
    • EBITDA climbed to €21.0 million, up 108% compared with the prior year.
    • EBIT increased to €17.6 million (adjusted), a 184% rise, yielding an EBIT margin of 22.7% (previously 10.5%).
    • Free cash flow turned positive at €4.8 million (previous year, adjusted: €‑1.8 million).
    • Management raised the 2026 guidance: revenues now expected €247–270 million (previously €232–257 million) with an expected EBIT margin of 9.5%–13% (previously 6.5%–10%).

    The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q1), at Basler is on 06.05.2026.


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    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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