Basler AG 2026: Starkes Wachstum bei Auftrag, Umsatz & Gewinn gestartet
Mit einem kräftigen Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz, EBIT und Free Cashflow übertrifft das Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Branche deutlich.
Foto: Basler AG
- Auftragseingang stieg im ersten Quartal 2026 um 64 % auf 85,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr
- Umsatz erhöhte sich um 30 % auf 77,3 Mio. € im ersten Quartal 2026
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 184 % auf 17,6 Mio. €
- Der Free Cashflow erreichte 4,8 Mio. €, im Vergleich zu -1,8 Mio. € im Vorjahr
- Die Prognose für den Umsatz 2026 wurde auf 247–270 Mio. € angehoben, die EBIT-Marge soll zwischen 9,5 % und 13 % liegen
- Das Unternehmen verzeichnete eine deutlich bessere Entwicklung als die deutsche Branche für Bildverarbeitungskomponenten, die im gleichen Zeitraum ein Plus von 20 % bei Auftragseingängen aufwies
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Basler ist am 06.05.2026.
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