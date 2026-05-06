🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Basler AG 2026: Starkes Wachstum bei Auftrag, Umsatz & Gewinn gestartet

    Mit einem kräftigen Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz, EBIT und Free Cashflow übertrifft das Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Branche deutlich.

    Basler AG 2026: Starkes Wachstum bei Auftrag, Umsatz & Gewinn gestartet
    Foto: Basler AG
    • Auftragseingang stieg im ersten Quartal 2026 um 64 % auf 85,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr
    • Umsatz erhöhte sich um 30 % auf 77,3 Mio. € im ersten Quartal 2026
    • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 184 % auf 17,6 Mio. €
    • Der Free Cashflow erreichte 4,8 Mio. €, im Vergleich zu -1,8 Mio. € im Vorjahr
    • Die Prognose für den Umsatz 2026 wurde auf 247–270 Mio. € angehoben, die EBIT-Marge soll zwischen 9,5 % und 13 % liegen
    • Das Unternehmen verzeichnete eine deutlich bessere Entwicklung als die deutsche Branche für Bildverarbeitungskomponenten, die im gleichen Zeitraum ein Plus von 20 % bei Auftragseingängen aufwies

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Basler ist am 06.05.2026.


    Basler

    +0,43 %
    +28,90 %
    +83,70 %
    +48,39 %
    +144,29 %
    +10,05 %
    -37,41 %
    +328,58 %
    +144,09 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
    Basler direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Basler AG 2026: Starkes Wachstum bei Auftrag, Umsatz & Gewinn gestartet Mit einem kräftigen Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz, EBIT und Free Cashflow übertrifft das Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Branche deutlich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     