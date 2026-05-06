Online-Apotheke Redcare Pharmayce sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen
- Shop Apotheke bestätigt Jahresziele nach starkem Q1
- Ziel EBITDA-Marge mindestens 2,5 Prozent angestrebt
- Umsatz plus 18 Prozent auf über 849 Millionen Euro
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Quartal die Jahresziele bestätigt. So peilt der im MDax notierte Konzern bei der Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiter einen Wert von mindestens 2,5 Prozent an. In den ersten drei Monaten legte der Gradmesser für die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zu. Der operative Gewinn zog um 58 Prozent auf 14,4 Millionen Euro an, wie das Unternehmen bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen am Mittwoch in Sevenum bekanntgab. Der Umsatz kletterte, wie bereits bekannt, angetrieben von einer steigenden Nachfrage nach E-Rezepten um 18 Prozent auf etwas mehr als 849 Millionen Euro. 2026 soll der Umsatz um 13 bis 15 Prozent steigen./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 47,98 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -0,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 990,44 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +45,35 %/+105,56 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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Laut Bundesanzeiger ist die Short-Quote seit dem 30er-Tief auf 77% des Höchststands gefallen. Nur Two Sigma hat die Position seither erhöht, zwei sind gleich geblieben und 10(!) haben reduziert. Das sieht für mich nach geordnetem Rückzug aus. 23% Short-Reduktion haben bereits zu 55% Kursanstieg geführt. Mal sehen, was die restlichen 77% bewirken, wenn sie über die nächsten 24 Monate aufgelöst werden.
Das ist sehr technisch, aber definitiv kein Non-Event, sondern der Turbo bzw. Voraussetzung für Wachstum
Wer die heutige Meldung als „IT-Thema“ abtut, übersieht den entscheidenden Punkt für die Skalierung:
- Schnelligkeit: Durch die neue Technik (HSM-B) ersetzt Redcare die alte physische Apotheken-Karte durch eine rein digitale Identität.
- Kosteneffizienz: Die digitale Lösung ist günstiger und stabiler als die bisherige Hardware.
- Vorsprung: Redcare sind damit meines Wissens die ersten , die diesen Standard der „TI 2.0“ live nutzen.
Fazit: Das ist das Fundament für den kommenden E-Rezept-Ansturm. Während andere noch mit Hardware-Problemen kämpfen bzw. wegen der ECC-Verpflchtung noch kämpfen müssen, hat Redcare die digitale Autobahn fertig. Für mich der Beweis, dass sie operativ meilenweit vor der Konkurrenz liegen.
Ich bleibe definitiv investiert. Wie seht ihr das?
Erfolg im Notifizierungsverfahren. Eine Verschärfung des Versandhandels ist somit zunächst weiterhin nicht möglich:
„Das Notifizierungsverfahren hat jetzt aufschiebende Wirkung bis zum 14.07.2026. Die sog. Stillhaltefrist wurde also um drei Monate verlängert. Das Bundesgesundheitsministerium kann bis dahin die zum ApoVWG gehörenden Verordnungen nicht in Kraft setzen."