Online-Apotheke Redcare Pharmayce sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 47,98 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -0,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 990,44 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +45,35 %/+105,56 % bedeutet.