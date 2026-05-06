Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt

Bei der Tochter Kabi liefen insbesondere die Medizintechnik und das Biopharma-Geschäft gut. Die Krankenhausgesellschaft Helios profitierte unter anderem von positiven Effekten aus dem Rechnungszuschlag für gesetzlich Versicherte.

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius ist mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in das neue Jahr gestartet. Konzernchef Michael Sen bestätigte deshalb die Ziele für 2026. Der Erlös sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 5,74 Milliarden Euro gestiegen, organisch habe das Plus bei fünf Prozent gelegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Auch zahlten sich Produktivitätssteigerungen aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um vier Prozent auf 678 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von zuvor 11,6 auf 11,8 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis erhöhte sich um elf Prozent auf 460 Millionen Euro - herausgerechnet ist hier die Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) DE0005785802.

Analysten hatten hier weniger erwartet, beim Umsatz und operativem Gewinn verfehlte Fresenius aber die Prognosen der Experten./tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,68 % und einem Kurs von 34,64 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,15 Mrd.. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -8,06 %/+32,16 % bedeutet.



