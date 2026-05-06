🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius steigert Umsatz und Gewinn organisch
    • Bereinigtes Ebit steigt vier Prozent auf 678 Mio
    • Bereinigtes Konzernergebnis steigt elf Prozent
    Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius ist mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in das neue Jahr gestartet. Konzernchef Michael Sen bestätigte deshalb die Ziele für 2026. Der Erlös sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 5,74 Milliarden Euro gestiegen, organisch habe das Plus bei fünf Prozent gelegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mit.

    Bei der Tochter Kabi liefen insbesondere die Medizintechnik und das Biopharma-Geschäft gut. Die Krankenhausgesellschaft Helios profitierte unter anderem von positiven Effekten aus dem Rechnungszuschlag für gesetzlich Versicherte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.754,30€
    Basispreis
    13,86
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.077,62€
    Basispreis
    2,35
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch zahlten sich Produktivitätssteigerungen aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um vier Prozent auf 678 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von zuvor 11,6 auf 11,8 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis erhöhte sich um elf Prozent auf 460 Millionen Euro - herausgerechnet ist hier die Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) DE0005785802.

    Analysten hatten hier weniger erwartet, beim Umsatz und operativem Gewinn verfehlte Fresenius aber die Prognosen der Experten./tav/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,68 % und einem Kurs von 34,64 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,15 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -8,06 %/+32,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius ist mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in das neue Jahr gestartet. Konzernchef Michael Sen bestätigte deshalb die Ziele für 2026. Der Erlös sei in den ersten drei Monaten im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     