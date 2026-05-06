JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen habe sie ihre Schätzungen für den Modekonzern angehoben, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht. Ihre neutrale Haltung begründete sie mit dem weiter schwierigen Konsumumfeld, der hohen Marktvolatilität und dem noch frühen Stadium der Marken-Neupositionierung. Die Berechenbarkeit der Trendwende sei noch gering./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 36,04EUR auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +11,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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