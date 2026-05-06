Samsung-Aktie explodiert: Größter Tagesgewinn aller Zeiten – 1 Billion Marktwert

Der Kurssprung ist mehr als nur ein Strohfeuer. Die Aktie erreichte ein Rekordhoch und steuert laut FactSet-Daten auf den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu. Auslöser ist die neue Gier der Anleger nach allem, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und Samsung sitzt genau dort, wo der Markt derzeit das größte Wachstumspotenzial sieht: bei Speicherchips.

Samsung ist zurück im ganz großen Börsenspiel. Die Aktie des südkoreanischen Chipriesen sprang am Mittwoch um mehr als 15 Prozent nach oben, wodurch sich der Börsenwert laut CNBC auf über 1 Billion US-Dollar belief. Damit rückt Samsung in einen exklusiven Klub auf – als zweites asiatisches Unternehmen nach TSMC.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die jüngsten Zahlen liefern den Stoff für die Rallye. Im ersten Quartal schnellte der operative Gewinn auf 57,2 Billionen Won nach oben – mehr als das Achtfache des Vorjahreswerts. Der Umsatz erreichte mit 133,9 Billionen Won ebenfalls einen Rekord. Besonders brisant ist, dass der Quartalsgewinn sogar den gesamten Jahresgewinn 2025 von 43,6 Billionen Won übertraf.

Grund dafür ist der KI-Hunger der Rechenzentren. Hochleistungs-Speicherchips wie HBM gelten als Schlüsseltechnologie für die nächste KI-Welle. Samsung hatte zwar den frühen Vorsprung gegenüber SK Hynix verloren, holt aber auf. Im Februar meldete der Konzern den Start der Massenproduktion von HBM4-Chips und erste Lieferungen an nicht genannte Kunden.

Zusätzliche Fantasie kommt von Apple. Laut einem Bloomberg-Bericht hat Apple Sondierungsgespräche mit Samsung und Intel über eine Chipproduktion in den USA geführt. Das könnte die Abhängigkeit von TSMC verringern und Samsung eine neue strategische Rolle verschaffen.

SK Hynix führt den HBM-Markt mit geschätzt 55 Prozent Anteil derzeit noch klar an, Samsung liegt bei etwa 25 Prozent. Doch Anleger scheinen wieder an eine Aufholjagd zu glauben. Ein knappes Angebot, hohe Speicherpreise und eine steigende KI-Nachfrage könnten die Gewinne noch ein bis zwei Jahre stützen.

Die Samsung-Aktie ist damit vom ewigen Nachzügler plötzlich zur Billionen-Wette geworden. Die große Frage lautet jetzt: War das der Höhepunkt – oder erst der Anfang einer neuen KI-Rallye?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



